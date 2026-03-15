Javier Milei y el calendario 2026: cómo queda el próximo fin de semana largo de cuatro días en marzo hoy
El Gobierno ratificó los feriados por el Día de la Memoria y el puente turístico. Conocé las fechas exactas del descanso extendido y los feriados que siguen.
Los feriados y el fin de semana largo vuelven a estar en el centro de atención del calendario argentino, ya que a fines de marzo y comienzos de abril se formará un doble descanso de cuatro días consecutivos.La combinación de estos feriados genera una oportunidad ideal para organizar un fin de semana largo diferente.
Con el ciclo escolar recién iniciado y la rutina laboral retomando su ritmo, muchas personas aprovechan estas fechas para descansar, viajar o planificar una escapada.
Cuándo será el siguiente fin de semana largo
El próximo fin de semana largo se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, gracias al feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A esta fecha se le suma el 23 de marzo como jornada no laborable, lo que dará lugar a cuatro días consecutivos de descanso en el calendario.
Este feriado nacional, identificado con la consigna Nunca Más, tiene como objetivo recordar el valor de la democracia y del Estado de derecho en la Argentina, además de mantener viva la memoria histórica del país.
Al mismo tiempo, este fin de semana largo representa una buena oportunidad para que muchas personas puedan disfrutar de un momento de descanso, organizar actividades recreativas o planificar una breve escapada, algo que también impacta positivamente en el bienestar personal y social.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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