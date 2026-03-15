Javier Milei y el calendario 2026: cómo queda el próximo fin de semana largo de cuatro días en marzo hoy

Cuándo será el siguiente fin de semana largo

El próximo fin de semana largo se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, gracias al feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A esta fecha se le suma el 23 de marzo como jornada no laborable, lo que dará lugar a cuatro días consecutivos de descanso en el calendario.