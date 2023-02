Luchemos por la Vida repudió a Martiniano Molina por viajar cinturón de seguridad

“Hace unos días, el diputado bonaerense y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se grabó para dar consejos en redes sociales para 'no morir de amargura' con el mate, pero se arriesgó al no usar el cinturón de seguridad”, destacó hoy en un comunicado la organización que trabaja en la prevención de accidentes de tránsito.