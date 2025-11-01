La inapelable decisión de Javier Milei con el feriado de noviembre: ¿hay fin de semana largo?
El Día de la Soberanía Nacional, que originalmente cae jueves 20, fue trasladado. El Gobierno también decretó un "día no laborable" con fines turísticos.
Tras un octubre con feriado sorpresivo, los argentinos ya tienen la vista puesta en el penúltimo fin de semana largo del año, en el marco de noviembre, por lo que la duda está puesta es si hay descanso extendido y de cuántos días, teniendo en cuenta los cambios en el calendario oficial por parte de Javier Milei.
Sin embargo, quedó confirmada la extensión del descanso en noviembre, aunque con la particularidad de la agenda de feriados del Gobierno libertario, que eliminó los feriados puente.
El próximo feriado nacional es el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre (que este año cae jueves). Para garantizar un descanso extendido, el Ejecutivo decidió trasladar el feriado al lunes 24 de noviembre.
Además, se creó un día no laborable con fines turísticos el viernes 21 de noviembre. De esta manera, algunos argentinos gozarán de un fin de semana largo de hasta cuatro días.
¿Cómo queda el fin de semana largo de noviembre por el Día de la Soberanía?
Fin de semana largo de tres días asegurado: El feriado del lunes 24 garantiza un fin de semana de tres días para todos los trabajadores (sábado 22, domingo 23 y lunes 24).
Día no laborable: El viernes 21 será un día no laborable, lo que significa que el descanso será obligatorio para la administración pública y optativo para la actividad privada, extendiendo el mini feriado para algunos a cuatro días.
Calendario de feriados 2025
Contando el de noviembre, le quedan tres feriados al año:
Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del jueves 20), que se celebrará el lunes 24. Se suma un día no laborable turístico (viernes 21).
Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).
