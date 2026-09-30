La Justicia suspendió el desalojo de FATE y sus trabajadores seguirán en el predio
Más de 900 trabajadores y sus familias continuarán ocupando la planta fabril luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro suspendiera el desalojo.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y el desalojo de la planta fabril de Fate quedó suspendido temporalmente.
Como se sabe, la empresa anunciaba 18 de febrero pasado el cierre definitivo de su planta de Virreyes, San Fernando, tras más de 80 años de actividad, lo que derivó automáticamente en el despido de 920 empleados y la liquidación total de la operación industrial.
Mediante un comunicado, la compañía —propiedad de la familia Madanes Quintanilla— atribuía el cierre a “cambios en las condiciones de mercado”, en referencia a la apertura comercial y al fuerte aumento de importaciones de neumáticos, especialmente desde China, que presionaron los precios y redujeron la competitividad local.
La ocupación de la planta fabril
Si bien informaba que pagaría todas las deudas con los proveedores y la totalidad de las indemnizaciones, la respuesta de los trabajadores fue inmediata: ocuparon la fábrica, organizaron guardias permanentes y se mantuvieron hasta ahora dentro del predio.
Junto al SUTNA denunciaron un “lockout patronal” y reclamaron la continuidad de la producción, pero la Cámara de Apelaciones de San Isidro ordenó el desalojo y la restitución del predio a la empresa.
En respuesta, los trabajadores convocaron a un abrazo simbólico a la planta, reforzaron las guardias nocturnas y sumaron el apoyo de organizaciones sindicales y sociales hasta la Cámara concedió un recurso de Casación y frenó temporalmente el desalojo, permitiendo que los trabajadores mantengan la ocupación de la fábrica mientras se revisa la cuestión de fono.
De manera que los trabajadores continuarán con la defensa de sus salarios adeudados y la posible ocupación temporaria de la planta mientras que el caso fue elevado al Tribunal de Casación hasta que se resuelva de forma definitiva.
El sindicato, en tanto, continuará con el apoyo del reclamo salarial, además de exigirle a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que avance con el proyecto de ley para garantizar la continuidad operativa de la fábrica.
Por su parte, la empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla continúa exigiendo la restitución del predio al considerar "ilegítima" la permanencia de los operarios en instalaciones de su propiedad.
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