La Justicia suspendió el desalojo de FATE y sus trabajadores seguirán en el predio

En respuesta, los trabajadores convocaron a un abrazo simbólico a la planta, reforzaron las guardias nocturnas y sumaron el apoyo de organizaciones sindicales y sociales hasta la Cámara concedió un recurso de Casación y frenó temporalmente el desalojo, permitiendo que los trabajadores mantengan la ocupación de la fábrica mientras se revisa la cuestión de fono.

Continúa la ocupación de FATE.

De manera que los trabajadores continuarán con la defensa de sus salarios adeudados y la posible ocupación temporaria de la planta mientras que el caso fue elevado al Tribunal de Casación hasta que se resuelva de forma definitiva.

El sindicato, en tanto, continuará con el apoyo del reclamo salarial, además de exigirle a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que avance con el proyecto de ley para garantizar la continuidad operativa de la fábrica.

Por su parte, la empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla continúa exigiendo la restitución del predio al considerar "ilegítima" la permanencia de los operarios en instalaciones de su propiedad.