La palabra del padre de Kim Gómez tras la condena al asesino: "Cerrar esta etapa dolorosa"
Marcos Gómez se expresó desde la puerta del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata luego de que se conociera la sentencia.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó a 23 años y cuatro meses de prisión a uno de los responsables del asesinato de Kim Gómez, la nena de siete años que murió arrastrada por un auto en medio de un robo.
“Era necesario cerrar esta etapa dolorosa. Sinceramente, pasó lo que esperaba que suceda. El mensaje hoy de la Justicia está clarísimo y me deja tranquilo. Estas cosas no pueden volver a ocurrir”, expresó Marcos Gómez, el padre de Kim, tras conocerse la sentencia. La pena coincide exactamente con lo que había solicitado la fiscal Mercedes Catani.
En ese sentido, el padre de la víctima destacó que “están pasando cosas importantes a nivel Estado con respecto a los chicos y a la lucha, y quizás esa es la mejor justicia que hoy me representa y lo que quiero”.
Pese a esto, Marcos consideró que la discusión debe ir más allá de la cantidad de años de prisión dictadas en un fallo judicial y que se debe hacer foco en la falta de políticas de reinserción para los menores detenidos.
“Hay una lucha que estamos haciendo, que tiene que ser importante. A los chicos los encierran y no se los trabaja… Por más que estén encerrados, van a salir”, expresó y consideró que “si no les dan herramientas, herramientas serias, enseñarles que estas cosas están mal, vamos a estar complicados”.
El dolor después de la justicia
Marcos se mostró satisfecho con la resolución del tribunal de La Plata y destacó la importancia del nuevo Régimen Penal Juvenil, pero no quiso dejar de recordar lo que significa la pérdida de su hija en su día a día.
“Perder un hijo, y quizás de la manera que me tocó a mí y a Florencia (la madre), debe ser una de las cosas más horribles que pueden existir en el planeta. Las noches son difíciles y el despertarse ya cuesta. Pero me lleno de lo que fue mi hija, algo hermoso. Cuando la despedí en la morgue, estaba con una sonrisa", pronunció este lunes muy conmocionado.
Desde aquel 25 de febrero de 2025, la vida de la familia de Kim cambió para siempre. Sin embargo, su padre remarcó que encuentran la fortaleza en la lucha continua desde aquel día y el reciente alivio que les trajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.
“Me quiero agarrar de eso, de representarla como ella fue, de ser su ejemplo para su hermano. Cuesta. Hoy soy consciente de que mi vida cambió, no solo la represento a ella sino a muchas personas y mucha gente que me impulsa a seguir”, expresó en diálogo con A24.
De cara al futuro, planteó: “Una parte de mi se fue. Suena quizás triste. Yo fui una persona soñadora, amante de la vida, de mi familia... Hoy no sé si quiero algo para mí. Me llena lo que estamos haciendo de pensar en lo demás, de ayudar a mucha gente”.
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