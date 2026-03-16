La palabra del padre de Kim Gómez tras la condena al asesino: "Cerrar esta etapa dolorosa"

El dolor después de la justicia

kim gomez la plata

Marcos se mostró satisfecho con la resolución del tribunal de La Plata y destacó la importancia del nuevo Régimen Penal Juvenil, pero no quiso dejar de recordar lo que significa la pérdida de su hija en su día a día.

“Perder un hijo, y quizás de la manera que me tocó a mí y a Florencia (la madre), debe ser una de las cosas más horribles que pueden existir en el planeta. Las noches son difíciles y el despertarse ya cuesta. Pero me lleno de lo que fue mi hija, algo hermoso. Cuando la despedí en la morgue, estaba con una sonrisa", pronunció este lunes muy conmocionado.

Desde aquel 25 de febrero de 2025, la vida de la familia de Kim cambió para siempre. Sin embargo, su padre remarcó que encuentran la fortaleza en la lucha continua desde aquel día y el reciente alivio que les trajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.

“Me quiero agarrar de eso, de representarla como ella fue, de ser su ejemplo para su hermano. Cuesta. Hoy soy consciente de que mi vida cambió, no solo la represento a ella sino a muchas personas y mucha gente que me impulsa a seguir”, expresó en diálogo con A24.

De cara al futuro, planteó: “Una parte de mi se fue. Suena quizás triste. Yo fui una persona soñadora, amante de la vida, de mi familia... Hoy no sé si quiero algo para mí. Me llena lo que estamos haciendo de pensar en lo demás, de ayudar a mucha gente”.