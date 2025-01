La Plata: enterró un frasco con oro en su casa, dos obreros lo descubrieron y se lo robaron

"El oro estaba dentro de un frasco de vidrio, del tipo café, y se encontraba envuelto en servilleta de papel”, indicó y detalló que el botín estaba valuado en unos 45 mil de dólares aproximadamente. Respecto a sus sospechas, remarcó que “ningún familiar ni persona ajena sabía de la existencia de ese oro, mucho menos de que yo lo había ocultado allí”.

Tras percatarse del faltante del frasco, sus principales sospechas se centraron en dos operarios que habían comenzado a trabajar en el barrio cerrado en marzo de 2024 con el fin de colocar postes en las inmediaciones a su casa.

“Colocaban postes en la cuadra”, describió y contó que llegó a tener una buena relación con ellos, motivo por el cual había decidido contratarlos para que realizaran tareas en su casa, de acuerdo a la información publicada por El Día.

El vecino contó que cuando realizaron obras en su casa, los trabajadores “escarbaron la tierra para colocar un poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé”.

En ese sentido, recordó que los hombres regresaron una última vez a su vivienda “para mover el poste” porque, según le dijeron, en el lugar donde lo habían colocado “no iba a tener señal”.

La víctima indicó que, tras los trabajos que realizaron, nunca más volvió a ver a los sospechosos. “Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más”, contó. Fue entonces cuando decidió denunciar lo sucedido de manera formal.

“Lo tenía para en un futuro comprar un departamento a mi hijo", expresó el hombre con mucho pesar. Por el momento, no trascendió la identidad de los acusados, en tanto la Justicia continúa investigando el hecho.