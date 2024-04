La Plata: un comerciante mató a tiros a un adolescente de 17 años en un intento de robo

Ante esto, las cajeras salen de la escena corriendo hacia el interior del comercio y luego ingresa en escena el hombre que enfrenta a los asaltantes ejecutando al menos cuatro disparos, que impactan en el adolescente de 17 años, identificado como Rubén Darío González, que cayó muerto en la entrada del negocio. El otro delincuente logró escapar y es intensamente buscado.

El fiscal que investiga la causa, que quedó caratulada como "homicidio en ocasión de robo", decidió no detener al comerciante, quien será indagado este domingo. “Queda en libertad porque no se justifica la medida de cautela en esta instancia. Entendemos que no hay riesgos procesales. Eso no quiere decir que no exista un principio de responsabilidad. Mañana se le va a recibir declaración indagatoria en la fiscalía”, anticipó en declaraciones a la prensa.