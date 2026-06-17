La UBA se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo y sigue liderando en América Latina
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó su prestigio internacional al ubicarse en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a posicionarse en la élite de la educación mundial tras la publicación de la edición 2027 del ranking de la consultora británica Quacquarrelli Symonds (QS). En un contexto marcado por fuertes reclamos presupuestarios, la casa de altos estudios logró sostener su estatus global.
Qué lugar ocupa la Universidad de Buenos Aire sen el ranking global y regional
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En una masiva evaluación que contempló a 8.808 instituciones de 106 países diferentes, la institución porteña reafirmó su liderazgo absoluto en la región. De esta manera, se consolidó como la única universidad argentina y latinoamericana presente en este grupo de excelencia académica mundial.
Sus puntos más fuertes dentro de la medición internacional fueron los siguientes:
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Posición global: La Universidad de Buenos Aires ocupó el puesto 84 a nivel mundial.
Dimensiones estratégicas: Logró ingresar al grupo de las 50 mejores del mundo en dos áreas determinantes, ubicándose en el puesto 34 en Reputación Académica y en el puesto 24 en Resultados de Empleabilidad.
Liderazgo nacional: A nivel local, la UBA encabeza seis de los nueve indicadores metodológicos de QS, destacándose en Reputación Académica, Reputación entre Empleadores, Sostenibilidad y Profesores Internacionales, entre otros.
Alerta por el desfinanciamiento en ciencia y tecnología
A pesar de los históricos resultados en materia de empleabilidad y enseñanza, el informe encendió una importante señal de alarma. La universidad registró un descenso en el indicador de "Redes Internacionales", un ítem que mide la capacidad de generar y sostener publicaciones científicas en colaboración con instituciones extranjeras.
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El impacto de los recortes: El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, manifestó su orgullo por el reconocimiento, pero advirtió que los resultados dan cuenta de cómo "el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino".
La mirada externa: Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, señaló que los indicadores de investigación se ubican por debajo de los estándares globales. Además, remarcó que "las restricciones presupuestarias que afectan a los programas científicos financiados con fondos públicos han generado inquietud respecto de la continuidad de las investigaciones y la colaboración internacional".
Reclamo oficial: Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti enfatizó la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo sobre qué capacidades científicas y tecnológicas debe desarrollar el país, remarcando que para lograrlo "es fundamental la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario".
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