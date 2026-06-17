La UBA se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo y sigue liderando en América Latina

A pesar de los históricos resultados en materia de empleabilidad y enseñanza, el informe encendió una importante señal de alarma. La universidad registró un descenso en el indicador de "Redes Internacionales", un ítem que mide la capacidad de generar y sostener publicaciones científicas en colaboración con instituciones extranjeras.

El impacto de los recortes: El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, manifestó su orgullo por el reconocimiento, pero advirtió que los resultados dan cuenta de cómo "el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino".

La mirada externa: Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, señaló que los indicadores de investigación se ubican por debajo de los estándares globales. Además, remarcó que "las restricciones presupuestarias que afectan a los programas científicos financiados con fondos públicos han generado inquietud respecto de la continuidad de las investigaciones y la colaboración internacional".