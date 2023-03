Violento robo en Laferrere: paró a comprar, la golpearon y le gatillaron dos veces

La secuencia del robo quedó registrada en las cámaras de seguridad. Allí, se observó como pese a que la mujer exige clemencia la golpean en reiteradas oportunidades. “Se llevaron el vehículo y todas mis pertenencias y quedó quedé totalmente golpeada y adolorida en el piso”, afirmó.

robo auto mujer laferrere

Tras el brutal ataque, la víctima fue asistida por transeúntes y personal del comercio al que había comprado minutos atrás. “Me dolía mucho el cuerpo, pero trataba de ser fuerte. Quería avisarle a mi familia que estaba viva”, expresó.

“Vino una ambulancia de la obra social y luego me entendieron en la Figueroa Paredes. Estuve internada toda la noche y me pusieron suero y calmantes. Después me trasladaron a Capital, me dieron calmantes y me mandaron a un domicilio”, indicó la mujer atacada.

Para finalizar, señaló: “Los delincuentes están sueltos, armados, están matando. Hablé con otros vecinos y me dijeron que están con miedo y aterrorizados porque están robando en todos lados. No se puede seguir así”. Y agregó: “Yo no quedé bien después del robo, me duele todo el cuerpo y estoy muy golpeada. Espero que hagan algo”.