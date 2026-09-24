Libro gratis: Borges para leer, mirar y escuchar
El volumen, primero de una serie, recoge textos breves para abordar distintos aspectos de la vida y la obra del genial escritor argentino, a 40 años de su fallecimiento.
A 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, ocurrido en Ginebra el 14 de junio de 1986, se llevaron a cabo y se siguen realizando en la Argentina y alrededor del mundo infinidad de eventos destinados a recordar y homenajear al escritor argentino de trascendencia internacional.
Desde la reedición de sus obras hasta nuevos libros con su firma y otros con abordajes multifacéticos de su poesía y narrativa. También, el estreno de dos películas, una en el Festival de Venecia (Biografía de Jorge Luis Borges, del argentino Mariano Llinás, de más de cinco horas de duración) y otra que cerrará el Festival de Mar del Plata (Borges and Me, del estadounidense Marc Turtletaub, rodada íntegramente en Escocia).
O la reciente puesta en el Teatro Colón del magnífico ballet en dos actos titulado Principio de éxtasis, inspirado en obras borgeanas: el libro El Aleph (de 1949), el cuento homónimo (publicado originalmente en 1945) y el poema “Ausencia” (de Fervor de Buenos Aires, 1923).
Ahora acaba de aparecer el libro Borges: historias para leer, mirar y escuchar, pequeño volumen presentado como ebook y firmado por Gustavo H. Mayares, editor del canal Jorge Luis Borges TV y redactor de minutouno.com.
Se trata del primero de una serie de libros dedicada a reunir y adaptar al formato escrito los contenidos publicados en el mencionado canal de Youtube, que desde 2016 difunde literatura y, sobre todo, acerca la vida y la obra de Borges a un público más amplio.
En concreto, el autor transformó un puñado de guiones audiovisuales en textos claros que permiten recorrer una parte ínfima pero interesante del vastísimo universo borgeano, con la misma vocación divulgativa que guía cada informe publicado en la red social de videos.
Cada capítulo conserva el espíritu original del video del que proviene, pero ha sido revisado y someramente ampliado para ofrecer una lectura más pausada y reflexiva, incluyendo un enlace directo al video correspondiente, para que el lector pueda completar la experiencia con la versión audiovisual y recorrer ambos formatos como parte de un mismo proyecto narrativo.
El ebook se puede descargar gratuitamente desde el siguiente enlace a Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1dpwrpupLuVyEXSGdiWlpO-C3OehbrLGV/view
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