Libro gratis: Borges para leer, mirar y escuchar

En concreto, el autor transformó un puñado de guiones audiovisuales en textos claros que permiten recorrer una parte ínfima pero interesante del vastísimo universo borgeano, con la misma vocación divulgativa que guía cada informe publicado en la red social de videos.

Cada capítulo conserva el espíritu original del video del que proviene, pero ha sido revisado y someramente ampliado para ofrecer una lectura más pausada y reflexiva, incluyendo un enlace directo al video correspondiente, para que el lector pueda completar la experiencia con la versión audiovisual y recorrer ambos formatos como parte de un mismo proyecto narrativo.

El ebook se puede descargar gratuitamente desde el siguiente enlace a Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1dpwrpupLuVyEXSGdiWlpO-C3OehbrLGV/view