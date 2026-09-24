Una peluquería inclusiva donde cada chico tiene sus propios tiempos: contención, juegos y empatía

La propuesta incluye juegos, PlayStation, peloteros en algunas sucursales, actividades especiales y diferentes beneficios que están incluidos en el valor del corte. También hay propuestas para las chicas, como trencitas, brillos y spray de color. Mientras los chicos juegan, los adultos pueden aprovechar para cortarse el pelo o simplemente relajarse.

“Queremos que cuando la gente viene a la pelu note la calidez y la calidad en el servicio”, explicó Bárbara. Y agregó una de las premisas centrales del espacio: “La idea siempre es que el cliente solo pague el corte de pelo. Todo el resto que nosotros le brindamos, que no tenga un costo extra”.

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Una peluquería preparada para chicos con autismo

Dentro de esa búsqueda por adaptar la experiencia a las necesidades de cada familia, Gallito & Cía puso especial atención en los chicos con autismo. Para ellos, un corte de pelo puede requerir una preparación diferente y herramientas específicas que permitan anticipar lo que va a suceder y disminuir la ansiedad.

“Trabajamos mucho con los papás porque sabemos que les cuesta. Incorporamos pictogramas que los ayudan a anticipar el paso a paso del corte, de lo que viene”, contó Bárbara.

Los pictogramas forman parte de un sistema que permite mostrar visualmente las distintas etapas del corte. De esta manera, el chico puede saber qué va a suceder y cuánto falta para terminar. A eso se suman chalecos y mantas sensoriales, herramientas que fueron probando e incorporando a partir de las necesidades que detectan en cada caso.

“Lo que sentís es sensación de seguridad”, explicó Bárbara al referirse a las mantas sensoriales. El objetivo, en todos los casos, es encontrar la herramienta que funcione para cada niño, entendiendo que no existe una única fórmula.

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Cada chico necesita una atención diferente

La adaptación también implica aprender constantemente. El equipo mantiene contacto con familias y profesionales y prueba nuevas herramientas para encontrar alternativas que hagan más llevadero el momento del corte.

“Es aprendizaje continuo, es escuchar mucho”, sostuvieron. Y explicó que algunas herramientas funcionan con determinados chicos, mientras que otras pueden resultar innecesarias para otros. “Es un ida y vuelta con la familia para saber qué necesita ese nene puntualmente, en ese momento”.

Incluso cuestiones que pueden parecer pequeñas son tenidas en cuenta. Hay chicos que necesitan que determinados juegos estén desenchufados porque el ruido los molesta, mientras que para otros eso no representa ningún inconveniente.

La peluquería también trabaja con cortes de aproximadamente 15 minutos, especialmente pensando en aquellos chicos a quienes les cuesta sostener la atención durante períodos prolongados. “Es el tiempo en donde el nene te tiene paciencia. Después ya no te tiene paciencia. Son nenes”, explicaron.

La idea es que el chico pueda visualizar el final del proceso y concentrarse en que el corte está por terminar, en lugar de permanecer pendiente de cada movimiento de la tijera o la máquina.

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El desafío de acompañar también a las familias

El trabajo con chicos con autismo no solo modifica la experiencia del niño. También representa un alivio para padres que muchas veces llegan a una peluquería con temor de que su hijo no pueda tolerar el corte.

“Los padres también la pasan mal en ese momento porque saben que les genera un estrés muy grande”, señaló Bárbara.

En Gallito & Cía buscan que esa tensión disminuya desde el primer contacto. La intención es que ninguna familia sienta que tiene que pedir disculpas porque su hijo llora, se mueve o necesita más tiempo.

“Es una pelu de chicos. Es como pedirle a un nene en una adaptación de jardín que no llore”, siguieron comentando al recordar algunas de las situaciones que atraviesan habitualmente.

El equipo celebra cada pequeño avance. Desde lograr que un chico se siente por primera vez hasta completar un corte que antes parecía imposible, cada logro es compartido por peluqueros, cajeros y familiares.

“Cualquier logro que los chicos tienen los festejamos. Lo festeja el peluquero, la cajera, la madre. Se festeja”, contó.

La empatía como parte del trabajo

Para sostener esta propuesta en sus distintas sucursales, uno de los principales desafíos es formar equipos que comprendan que trabajar con chicos requiere algo más que saber cortar el pelo.

“No es una barbería, no es una peluquería de adultos, no es una peluquería de damas”, explicó Gustavo. Según contó, a la hora de incorporar personal buscan principalmente determinadas características humanas: “Fundamentalmente es tomar a alguien que tenga la predisposición, que sea educado y, de verdad, que sea empático”.

Las técnicas se pueden aprender, pero la predisposición para trabajar con niños ocupa un lugar central. Por eso también existe una capacitación constante y un intercambio entre los integrantes del equipo.

“Si tiene esas condiciones humanas, en principio todo el resto lo vamos al lado. Algunos lo aprenden más rápido, otros mucho más, con más tiempo, pero se aprende”, sostuvo Gustavo.

El objetivo es que esa identidad se mantenga en cada sucursal. “Tratamos de que, por más que tengamos varios locales, no se diluya esto de la calidez humana y el mucho contacto directo con el nene”, explicó.

Mucho más que un corte de pelo

La filosofía de Gallito & Cía se resume en una idea que atraviesa toda la propuesta: el protagonista es el chico. Por eso buscan generar un vínculo que exceda el momento puntual del corte.

“Mi cliente es el nene. Sí, también hablo con el padre, con la madre, pero yo tengo conexión con el nene y charlas con el nene”, expresó Gustavo.

Esa conexión también aparece en actividades especiales. Para Halloween, por ejemplo, organizan un evento familiar y solidario cuya entrada consiste en un alimento no perecedero. El equipo se disfraza, se maquilla y recibe a los chicos para que puedan encontrarse con sus peluqueros en un contexto diferente.

“Queremos que sea mágico venir a la pelu”, resumió Bárbara.

Desde esa mirada, la propuesta de Gallito & Cía busca que cada visita sea una experiencia positiva, respetando los tiempos, gustos y necesidades de cada chico. Y en el caso de quienes requieren una atención adaptada, el objetivo es todavía más concreto: que puedan encontrar un lugar donde cortarse el pelo sin que ese momento se transforme en una fuente de angustia para ellos o sus familias.

“Nosotros lo hacemos para los chicos”, afirmó Bárbara. “Respetamos los tiempos y los gustos y todo lo del nene. Nosotros estamos a su disposición”.