Lilia Lemoine relativizó el acoso sexual callejero

lilia lemoine

Verón intentó retrucar que el acoso sexual callejero "es una contravención" y nadie va preso aunque sí haya consecuencias legales para quien lo ejerza, pero la diputada de La Libertad Avanza reforzó su postura.

"Me han dicho cosas horribles por la calle, cosas que no deberían pasar, pero que un señor, por ejemplo, (diga) 'adiós preciosa'...", continuó Lilia Lemoine, con la mirada fija en un punto como quien recuerda una anécdota pintoresca.

De nuevo, su interlocutora intentó señalar que nadie denuncia por acoso sexual callejero a un caballero que dice "adiós, preciosa", sino a los sujetos que llevan la cuestión mucho más allá del piropo.

"No te creas, hay mujeres con mucho resentimiento", aseguró la diputada libertaria sobre las intenciones de las denunciantes, antes de aclarar que su discurso "no es por atacar a las mujeres, ¿eh? Es para defender a los hombres".

"Me ha pasado en alguna ocasión salir de mi casa deprimida y me acuerdo patente que paso por una obra por la calle San Blas y los muchachos de la obra... no sé qué me dijeron, fue algo lindo. Y yo me fui con una sonrisa de ahí", relató.

"También me dijeron cosas horribles y yo, ¿qué hago? Me doy vuelta y le respondo. ¿Somos iguales o no somos iguales? Vos me atacás, yo te respondo. Yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado o alguien para que la proteja", convino.