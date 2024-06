Búsqueda de Loan: dictan prisión preventiva para los detenidos que se negaron a declarar

“Una media horas más tarde, los imputados, quienes debía cuidar de los menores que tenían a su cargo, abandonaron a su suerte a Loan colocándolo en una situación de desamparo, ya que no puede valerse por sí mismo, no siendo hallado hasta el momento”, afirmó el fiscal Juan Caros Castillo al solicitar la prisión preventiva del tío del chico desaparecido, de Ramírez y Millapi.

La decisión finalmente fue confirmada por el juez Lucio López Lecube, tras un pedido del fiscal a cargo de la investigación.

LOAN CORRIENTES Loan Danilo Peña.

En las últimas horas los padres de Loan, José Peña y María Noguera, ampliaron su declaración testimonial. Por el contrario, los tres detenidos acusados de coautores de abandono de persona se negaron a declarar.

Ante esto, el juez dicto la prisión preventiva al considerar que, de quedar libres, existe riesgo de que puedan entorpecer la investigación y también riesgo de fuga.

La primera declaración que hicieron los tres detenidos fue, al menos, dudosa para la Justicia.

La tía de Loan siembra más dudas: “Ya no creo que esté pedido”

Laudelina, esposa de Antonio, rompió el silencio y enumeró la secuencia de hechos que - según ella - se dieron el 13 de junio cuando Loan Danilo Peña desapareció. Contó que aquel jueves al mediodía se habían juntado a almorzar en la casa de su madre y que, si bien Loan y su padre no estaban al tanto de la reunión, llegaron y se quedaron.

Al ser consultada sobre quiénes estaban en la casa, Laudelina no quiso identificar a todas las personas: “¿Tengo que nombrar uno por uno?”, lanzó y finalmente deslizó que “había otra pareja más”, amigos de ellos, además de Daniel Ramírez y Mónica del Cármen Millapi.

Hasta el momento se sabe que luego del almuerzo, Antonio, Daniel y Mónica salieron de la casa junto a Loan y otros cinco menores, entre ellos uno de los hijos de Laudelina.

Según el tío del menor, fueron al monte a buscar naranjas. Allí fue donde, según aseguró, vieron por última vez al nene.

“Antonio me llamó y me dijo ‘fíjate si llegó Loan que se fue con su naranja pelada’. Ellos venían. Le conteste que acá no había llegado, me dijo que me fijara porque él (Loan) iba adelante”, recordó Laudelina. Sostuvo que “ese mismo día nosotros hicimos todo el recorrido buscando a Loan y no lo encontramos”.

Según la mujer, entre que el grupo partió hacia el monte y su esposo la llamó “tardaron 20 o 25 minutos”. Aseguró que durante la búsqueda llamaron a Loan a los gritos, pero “nadie contestaba, ni un llanto”.

“Los nenes cuentan que Loan les dijo que venía a buscar a su papá”, sostuvo la mujer que hoy deberá declarar ante el fiscal.

Sobre que pudo haber pasado con su sobrino, expresó: “Ya no creo que esté pedido. Si lo buscamos gritando en algún momento tenía que pegar un grito o un llanto”.