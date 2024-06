Búsqueda de Loan: el conmovedor mensaje de sus compañeros de jardín de infantes

“Loan, toda tu escuela espera por ti”, expresaba un cartel elaborado con letras rojas sobre una cartulina negra que llevaba también la foto del pequeño.

loan cartel escuela

El afiche en cuestión fue elaborado en el jardín de infantes al que asiste Loan Danilo Peña, desde donde quisieron expresar un mensaje de ilusión y optimismo, pidiendo por la aparición con vida del nene.

"Estoy sufriendo, muy angustiada. Loan es uno de mis niños. Nunca imaginamos que ocurriera esto en nuestro pueblo. Es un dolor para todos", expresó Karen, maestra jardinera del nene, en una de las marchas realizadas en la localidad de 9 de Julio.

La maestra jardinera de Loan expresó su dolor por la situación del niño y pidió por su pronta aparición.

Visiblemente emocionada, la maestra contó que en el jardín todos los compañeritos de Loan le preguntan por él y ella no tiene respuestas para darles. "Es como todos los niños, divertido, le gusta jugar, cantar, reír. Debería estar en su casa, con su familia, en el jardín y no pasando por esto", expresó.

"Mi mayor angustia es que esté mal, sufriendo, que esté triste porque está extrañando toda su vida. Desde sus papás, hermanitos y compañeritos de jardín", lamentó la docente.

Embed - El desgarrador testimonio de la MAESTRA de LOAN: "Nunca imaginamos que ocurriera esto en el PUEBLO"

Fiscales confirman que Loan Danilo Peña fue captado y que hubo "un entorpecimiento en la investigación"

Mientras continúa la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, los fiscales brindaron este lunes una conferencia de prensa para dar las novedades del caso, entre las que anunciaron tener "material probatorio", informaron que se acreditó la captación del niño y ratificaron que la zapatilla del nene hallada días atrás fue "plantada".

En primer lugar, el fiscal Juan Carlos Castillo relató cómo se inició la investigación y señaló que fue él quien se comunicó con Alerta Sofía tras pedir autorización a los papás del chico. "Desde el primer momento no descartamos ninguna de las hipótesis. Nos hemos abocado a encontrar al niño", señaló.

El fiscal también detalló que activó el alerta amarilla a la Interpol para advertir de la situación en las diferentes fronteras. "Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas", sostuvo.

El funcionario judicial lamentó haber "notado inconsistencias" y "un entorpecimiento en la investigación", por lo que ordenaron la detención del comisario. Además, consideró que hay una "responsabilidad de organización" en el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

"Tenemos material probatorio incorporado al legajo pero que no podemos hablar para no comprometer los resultados de la investigación", detalló por su parte el fiscal Guillermo Barry.

Sobre los resultados de la Cámara Gesell realizada a los nenes que estuvieron presentes en el almuerzo, indicó que "todos coincidieron que la dirección que había tomado Loan era hacia la casa de la abuela".

"Hubo varios días de rastrillajes sin resultados. Evidentemente Loan no salió de esa zona. La zapatilla fue colocada. Loan nunca llegó a ese lugar", informó Barry.

El fiscal lamentó que "hubo una clara alteración de la escena del hecho", que adjudicó al comisario Walter Maciel.

Barry aseguró además que los sospechosos Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez "hicieron todo el mecanismo de distracción para que se produzca la captación del niño".