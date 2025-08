Mariano Israelit anunció un acuerdo judicial a favor con Luis Ventura, tras acusaciones sobre Diego Maradona

Se trata de un proceso en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 41. "Es por los dichos de Ventura en el programa A la Tarde con Fantino, que dijo entre otras cosas que yo le llevaba la merca a mi amigo Diego", explicó el amigo del "Diez".

En un video que difundió Israelit días atrás en sus redes sociales, se observa fragmentos del programa, tras la muerte de Maradona, en el que Ventura lo acusó de ser uno de los proveedores de drogas del exfutbolista.

mariano israelit luis ventura

"No la he pasado bien. Mi padre en esa época tenía 82 años y se hizo mucha mala sangre. No está bueno que hablen así en la televisión, cuando no es verdad. La hemos pasado mal mi familia, mis amigos y los que me quieren", lamentó Israelit, y concluyó: "Por suerte hemos llegado a un arreglo con Luis Ventura, ha pagado lo que me corresponde y hemos saldado nuestras deudas".

El amigo de Diego también le agradeció su abogado Javier Castro, quien llevó adelanto el proceso judicial.

A principio de año, Mariano Israelit lanzó su primer libro "El amigo de Dios - Crónicas de mi vida en el mundo del espectáculo, el deporte y la política", que se presenta como un intenso recorrido a través de más de tres décadas de historias, anécdotas e inolvidables acontecimientos narrados por uno de los mejores y más fieles amigos de Diego.

El libro tiene el prólogo de Guillermo Coppola, otro de los amigos del ídolo argentino. "Mariano Israelít fue uno de esos amigos que estuvieron todo el tiempo apoyando al amigo en los buenos momentos, pero sobre todo en los peores", lo destaca el exmanager al autor.

mariano israelit