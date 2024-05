Así se quebró Máximo Thomsen: "Nunca quise que esto terminara así"

"Desde el primer día quise contar todo pero no me dieron la oportunidad, siempre nos decían que podía ser contraproducente", en referencia a su exabogado Hugo Tomei, quien manipuló la estrategia judicial de los 8 rugbiers.

Cabe destacar que, tras indicar que la patada mortal la dio Ciro Pertossi, Thomsen indicó: "No me quiero esconder de lo que pasó, pero quiero que nos juzguen por algo que pasó, no por algo que dicen que pasó", señaló con lágrimas en los ojos.

"Estuve ahí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así", manifestó Máximo en medio del llanto.

maximo thomsen llora.mp4