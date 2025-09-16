Misterio por el crimen de un comerciante Esteban Echeverría: dejaron cinco millones de pesos en su local
Luis Alberto Troche fue atacado en su comercio que está frente a la comisaría 3ra. Los vecinos denuncian la inseguridad en la zona.
Un misterioso homicidio conmociona a la localidad de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano. El sábado por la tarde, Luis Troche fue asesinado a golpes y puñaladas en uno de sus locales de pagos de servicios de la localidad de 9 de Abril, que está ubicado frente a una comisaría de la Policía de Buenos Aires. Tenía 56 años. Tras el caso, los vecinos expresaron su bronca y reclaman mayor seguridad en la zona.
Troche fue encontrado gravemente herido en el baño de su local de Rapipago, situado en el Camino de Cintura al 6000, por una farmacéutica vecina. “Tenía golpes y heridas cortantes en la cara y en el cuello y el pantalón semibajo”, según informó La Nación.
El crimen es investigado por la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Ciffarelli, con la colaboración de detectives de la policía bonaerense. Descartan que se haya tratado de un robo y sostienen que el agresor sería parte del círculo cercano de la víctima. El local tiene cobro de servicios y cuando se encontró al hombre mal herido, había más de cinco millones de pesos esparcidos en el lugar.
Además la Policía confirmó que varios elementos de valor que tenía Troche (el reloj, celular, pulsera de oro y 200 dólares) estaban intactos dentro del local. Hasta ahora, el homicida está prófugo.
Una empleada de una farmacia, lindera al comercio de Troche, escuchó ruidos en el locutorio y alertada por una clienta entró al local y se encontró con un panorama desolador. Troche tirado en el piso del baño, mal herido, y sangre en el piso y mostrador.
Troche presentaba golpes en la cabeza y algunos cortes y fue derivado al Hospital Santamarina, pero los médicos no lograron salvarlo.
Si bien hasta el momento no hay detenidos, los investigadores analizan una filmación donde se observa al supuesto homicida ingresar en el comercio de Troche.
“Todo indica que la víctima conocía a su asesino. Mientras el sospechoso estuvo dentro del negocio, entraron y salieron clientes”, explicaron las fuentes a Clarín.
El robo, como se dijo, en principio fue descartado como móvil del homicidio porque en el local había cuatro computadoras y en la caja del negocio $5.000.000 y US$200, agregaron las fuentes.
