Misterio por el crimen de un comerciante Esteban Echeverría: dejaron cinco millones de pesos en su local

Troche presentaba golpes en la cabeza y algunos cortes y fue derivado al Hospital Santamarina, pero los médicos no lograron salvarlo.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, los investigadores analizan una filmación donde se observa al supuesto homicida ingresar en el comercio de Troche.

“Todo indica que la víctima conocía a su asesino. Mientras el sospechoso estuvo dentro del negocio, entraron y salieron clientes”, explicaron las fuentes a Clarín.

El robo, como se dijo, en principio fue descartado como móvil del homicidio porque en el local había cuatro computadoras y en la caja del negocio $5.000.000 y US$200, agregaron las fuentes.