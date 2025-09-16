Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, socio del Gato Dumas
Uno de los pioneros de la gastronomía en la televisión argentina falleció a los 87 años.
El chef Ramiro Rodríguez Pardo, uno de los revolucionarios de la gastronomía argentina, falleció a los 87 años luego de complicaciones derivadas de un cuadro de demencia senil. Junto a su socio y amigo, el Gato Dumas, supieron ser pioneros de los programas de cocina en la televisión nacional.
Rodríguez Pardo y el Gato Dumas - fallecido en 2004 - fueron una dupla muy popular en la televisión argentina con sus programas "Cocineros" y "Gatopardo". También fueron socios de varios restaurantes reconocidos como La Chimère, Drugstore y Clark’s.
Su restaurante Catalinas, en el que estuvo al frente durante 12 años, le valió premios internacionales y un reconocimiento masivo por su carácter innovador.
“Para la Argentina, él y el Gato Dumas fueron un antes y un después en la gastronomía argentina”, describió el chef David Veltri, amigo íntimo de Rodríguez Pardo y quien lo acompañó hasta sus últimos momentos.
Citando a Miguel Brascó, Veltri describió que “antes del Gato y de Ramiro Rodríguez Pardo, los cocineros no eran conocidos. Generalmente, en los restaurantes, los cocineros estaban delegados adentro de la cocina en una parte donde nadie sabía. Bueno, el Gato Dumas salió con su programa Cocineros junto a Ramiro Rodríguez Pardo. Después hicieron un programa que se llamaba Gatopardo y transformaron la cocina”, recordó en diálogo con Teleshow.
Durante la entrevista, destacó que ambos chefs “llevaron la cocina a otro nivel”. “Los restaurantes dentro de la Argentina eran como que todos hacían los mismos platos. Ellos llegaron a tener los mejores restaurantes a nivel del país y a nivel del mundo. Catalinas, La Chimère, Cervecería Don Otto... Tuvieron más de 33 restaurantes”, mencionó.
Según informó Veltri, Rodríguez Pardo comenzó a tener problemas de memoria hace aproximadamente un año. Con el tiempo, necesitó cada vez más cuidados. En una ocasión sufrió una complicación a causa de un problema renal. Luego sufrió una caída y, debido a eso, tuvo que ser internarlo en el Sanatorio de la Trinidad, donde permaneció allí cerca de tres meses.
