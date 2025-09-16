Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, socio del Gato Dumas

Durante la entrevista, destacó que ambos chefs “llevaron la cocina a otro nivel”. “Los restaurantes dentro de la Argentina eran como que todos hacían los mismos platos. Ellos llegaron a tener los mejores restaurantes a nivel del país y a nivel del mundo. Catalinas, La Chimère, Cervecería Don Otto... Tuvieron más de 33 restaurantes”, mencionó.

Según informó Veltri, Rodríguez Pardo comenzó a tener problemas de memoria hace aproximadamente un año. Con el tiempo, necesitó cada vez más cuidados. En una ocasión sufrió una complicación a causa de un problema renal. Luego sufrió una caída y, debido a eso, tuvo que ser internarlo en el Sanatorio de la Trinidad, donde permaneció allí cerca de tres meses.