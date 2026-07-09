Murió Sol Vacaralli, la joven con una grave enfermedad a quien María Becerra le pagó el tratamiento

Pese a que la operación inicial fue exitosa, las complicaciones reaparecieron en los últimos meses y la enfermedad no cedió.

La familia de Sol confirmó la triste noticia a través de las redes sociales, agradeciendo a todos los que les dieron una esperanza de vida durante este proceso.

La cantante también utilizó sus cuentas oficiales para despedirla con un sentido mensaje de afecto.

El mensaje de María Becerra por la muerte de Sol Varacalli

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María Becerra reavivó el debate sobre el ambiente pop: "Juega mucho el ego"

El panorama de la música urbana nacional sigue siendo un terreno de alianzas y distanciamientos silenciosos que despiertan el interés masivo de las audiencias. A principios de este año, la escena artística argentina se vio envuelta en una grieta inesperada entre dos de sus máximos exponentes del pop: Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Sin declaraciones directas que confirmaran el conflicto y con el hermetismo habitual de ambas, las especulaciones y supuestas internas no tardaron en dividir al ambiente y movilizar a fanáticos, colegas y medios de comunicación en dos bandos completamente opuestos. Y, si bien nunca se supo qué pasó, el tema, lejos de disiparse, fue alimentado de forma constante por los gestos, silencios y el posicionamiento de otras figuras de la canción, en un clima donde elegir bando se volvió casi inevitable.

Ya pasaron meses desde ese desencuentro y, a pesar de que parecía que todo iba en calma, la situación acaba de cambiar. Esto es porque María Becerra reavivó por completo el debate durante una entrevista otorgada al ciclo "Los 40 de España", donde habló a fondo de su lazo con Tini, la competencia feroz en la industria y la compleja dinámica entre mujeres en la música actual.

El testimonio de María Becerra sobre las luchas de ego en la música

Uno de los momentos más emotivos de la charla radiofónica llegó cuando la denominada Nena de Argentina recordó las jornadas de grabación de “High Remix”, la exitosa colaboración que la reunió con Tini y Lola Índigo en el año 2020. Para la cantante oriunda de Quilmes, ese trabajo de estudio significó mucho más que un suceso profesional en los ránkings.

“La amo. No sé la verdad cómo describirlo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. Yo la conozco y sé lo sensible que es, y a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que digan cosas que no son así”, confesó de manera abierta sobre su relación con La Triple T.

Siguiendo con su descargo, Becerra profundizó sobre el vínculo afectivo que mantiene fuera de los escenarios con la estrella pop y cuestionó la ligereza con la que la opinión pública suele juzgar a las celebridades de la industria musical: “No quiero hablar de más, pero me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es. Es más fácil decir que una pop star tiene problemas superficiales y es todo una pelot..., cuando en realidad todo es muchísimo más profundo".

Luego de esto, agregó: "Ella es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una piba hecha y derecha y se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal. La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y por lo que ella sufría también. Entonces, esa es la relación que tengo: la quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo y que ella es muy buena. No quiero decir que es frágil, pero es muy sensible. Siento que la debo proteger”.

En ese sentido, la intérprete no tuvo reparos en reconocer su rol sumamente protector y su carácter fuerte para ponerle límites a quienes atacan a su círculo cercano de amistades: “Si algo le pasa, enseguida voy y la defiendo. Le digo: ‘¿Quién te hizo esto?’. Soy muy así. Ese es nuestro vínculo”, resumió con firmeza, dejando bien en claro que el lazo con Tini es mucho más que un acuerdo profesional de conveniencia, estando atravesado por un profundo afecto y una lealtad inquebrantable ante la mirada ajena.