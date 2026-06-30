Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y la Justicia detuvo a sus padres tras encontrar marihuana en su casa

Tanto La Giglia, de 52 años, como Álvarez, de 32, quedaron detenidos luego de que personal de la Policía Científica y la DDI de Morón encontraran 924 gramos de cogollos de marihuana, más 2,2 kilos de hojas y plantas.

La pareja tenía además varios celulares, una balanza y bolsas de plástico, presumiblemente para el fraccionamiento y venta de la marihuana.

Todavía no está claro si el escenario en el que se encontraba el bebé contribuyó a su muerte, pero la Justicia de Morón abrió una causa paralela para investigar a sus padres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Esa causa quedó en manos de la fiscal Marisa Monti, de la UFI N°9 de Morón.