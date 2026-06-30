Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y la Justicia detuvo a sus padres tras encontrar marihuana en su casa
Efectivos policiales acudieron al domicilio de la familia porque el pequeño no reaccionaba, y una vez en el lugar se encontraron con una escena peligrosa.
Una pareja de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, quedó detenida días atrás en conexión con la muerte de su bebé de dos meses. El deceso del pequeño motivó una investigación judicial que devino en un operativo en la casa familiar en el que se encontró marihuana y elementos para su venta.
Javier Horacio La Giglia y Malena Álvarez llegaron a la guardia del Hospital Bicentenario Ituzaingó cargando el cuerpo sin vida de su hijo de dos meses, Tadeo Horacio, y con efectivos policiales siguiéndolos de cerca.
Apenas un rato antes la pareja había llamado al 911 para reportar que su bebé no reaccionaba y le habían explicado a los efectivos policiales que lo habían acostado a dormir entre ellos antes de que se desatara el terrible episodio.
La familia fue trasladada en el móvil EMI N°2 al Hospital Bicentenario de Ituzaingó donde se confirmó el deceso del pequeño, cuyo cuerpo tenía sangre en la boca para cuando llegó a los médicos, señal de los intentos de sus padres por reanimarlo.
El fiscal de la UFI 2 de Ituzaingó dispuso una autopsia al cuerpo de Tadeo Horacio y una inspección ocular en casa de sus padres.
Tanto La Giglia, de 52 años, como Álvarez, de 32, quedaron detenidos luego de que personal de la Policía Científica y la DDI de Morón encontraran 924 gramos de cogollos de marihuana, más 2,2 kilos de hojas y plantas.
La pareja tenía además varios celulares, una balanza y bolsas de plástico, presumiblemente para el fraccionamiento y venta de la marihuana.
Todavía no está claro si el escenario en el que se encontraba el bebé contribuyó a su muerte, pero la Justicia de Morón abrió una causa paralela para investigar a sus padres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Esa causa quedó en manos de la fiscal Marisa Monti, de la UFI N°9 de Morón.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario