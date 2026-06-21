Murió un motociclista en autopista 9 de Julio Sur: buscan al conductor que escapó tras atropellarlo
La víctima tenía 41 años y falleció en el lugar. La Justicia analiza las cámaras para identificar al automovilista involucrado.
Un motociclista murió este domingo luego de protagonizar un fuerte choque con un auto en la Autopista 9 de Julio Sur, a la altura del Puente Pueyrredón, en sentido hacia Avellaneda. Tras el impacto, el conductor del vehículo escapó y hasta el momento no fue localizado.
El hecho ocurrió durante la mañana, en el tramo que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la zona sur del conurbano. Según indicaron testigos, el motociclista circulaba por el carril rápido cuando fue embestido por un automóvil que aún no pudo ser identificado.
Al arribar al lugar, personal del SAME confirmó que el hombre, de 41 años, ya no presentaba signos vitales. Por ese motivo, se desplegó una carpa en la zona mientras avanzaban las primeras tareas de investigación.
Pericias y complicaciones en el tránsito
Luego del accidente, dos carriles de la autopista fueron restringidos para permitir el trabajo del equipo de peritos de la Policía de la Ciudad, que realizó las tareas correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque.
Un detalle que despertó la atención de los investigadores fue una gran mancha de color marrón que quedó marcada sobre el asfalto y se extendía durante varios metros. Los peritos analizan si se trata de restos de líquidos provenientes de un automóvil que podría haber estado involucrado en el choque.
Además, la aparición de distintas autopartes esparcidas sobre la calzada sumó un nuevo indicio sobre la posible participación de un segundo vehículo en el accidente. Ahora, los especialistas buscan establecer si esos fragmentos corresponden a la motocicleta o al auto cuyo conductor escapó del lugar.
Según explicaron fuentes presentes en la zona, la huella sobre el pavimento continúa más allá del punto donde quedó detenida la moto, un dato que refuerza la teoría de que el vehículo que huyó habría sufrido algún tipo de daño o pérdida durante el impacto.
La circulación permaneció afectada durante varias horas mientras los especialistas recolectaban pruebas y se esperaba el retiro de la motocicleta, que había quedado sobre el asfalto tras el impacto.
En paralelo, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para intentar reconstruir la secuencia del accidente y dar con el conductor que atropelló al motociclista y huyó sin detenerse.
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