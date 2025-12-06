Netflix: la serie que fue sensación mundial y una de las más premiada de la plataforma
Con un 22 episodios y estrenada en el 2011, este megaproducción de Reino Unido narra una historia de drama y ciencia ficción. Los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming intentan captar la atención de los espectadores mediante diferente películas o series de gran impacto mundial, aunque pocas veces logran su cometido. Netflix, por ejemplo, comenzó a ganar visitar luego de incluir en su catálogo " Black Mirror", una de las producciones más vistas del mundo.
"Black Mirror" es una serie británica creada por Charlie Brooker, estrenada en 2011 por Channel 4. Su formato presenta 22 capítulos que narran historias de ciencia ficción, drama y thriller distópico centradas en los efectos de la tecnología en la sociedad.
Desde 2016, Netflix produjo las temporadas 3 a 5. Si bien cada capítulo cuenta con un elenco distinto, los actores más destacados que desfilaron por esta serie son Jon Hamm, Bryce Dallas Howard y Daniel Kaluuya. Además, esta producción fue premiada con varios premios Emmy.
De qué trata "Black Mirror"
"Black Mirror" muestra cómo la tecnología puede afectar de manera inesperada la vida humana y la sociedad. Cada episodio presenta una historia independiente, muchas veces inquietante o provocadora, que muestra dilemas éticos, consecuencias extremas y aspectos oscuros del comportamiento humano.
La serie mezcla suspenso, drama y ciencia ficción, motivo por el cual captó la atención de los espectadores y los invitó a reflexionar sobre cómo las tecnologías que parecen inofensivas pueden cambiar nuestras relaciones, emociones y decisiones.
Reparto de "Black Mirror"
Si bien presenta un elenco nuevo en cada episodio, una de las grandes clave de esta serie fue su reparto compuesto por actores de primer nivel:
- Jon Hamm
- Bryce Dallas Howard
- Daniel Kaluuya
- Salma Hayek
- Zazie Beetz
- Aaron Paul
- Danny Ramirez
- Clara Rugaard
- Auden Thornton
- Paapa Essiedu
- Josh Hartnett
- Rob Delaney
- Ben Barnes
- Rory Culkin
- Myha’la Herrold
Tráiler de "Black Mirror"
