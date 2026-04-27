"No presentarse a trabajar": amenaza de tiroteo en clínica de Florencio Varela que atiende afiliados del PAMI

El cartel fue colocado en un vestuario interno. Se sospecha que el autor lo dejó el domingo, aprovechando el acceso durante el turno noche o fuera del horario administrativo.

Em tanto, la fiscalía analiza las grabaciones de seguridad internas y tomará declaración a quienes ingresaron a dicho vestuario en las horas previas al hallazgo. Se busca determinar si existe un vínculo con la reciente ola de amenazas anónimas registradas en escuelas de la región, que han seguido patrones similares.

Una escalada preocupante en el AMBA

Lo que distingue a este caso de las falsas alarmas que han afectado a decenas de colegios bonaerenses en las últimas semanas es el perfil del objetivo. Al tratarse de una institución que brinda servicios esenciales al PAMI, cualquier alteración en su funcionamiento pone en riesgo directo la salud de los adultos mayores, la población más vulnerable del sistema sanitario.

Las autoridades de seguridad y fiscalías especializadas en ciberdelito han reforzado su trabajo conjunto ante lo que consideran una escalada en la gravedad de estas intimidaciones, que obligan a desplegar operativos costosos y afectan la operatividad de servicios públicos críticos.