Influencer Pia Sweett revela cómo tener éxito en Only Fans

Bastante se comenta pero pocos saben cómo realmente es este nuevo mundo y muchas chicas, sobre todo, y también chicos, entran y comenten errores. Por eso la influencer Pia Sweett, junto a Nico Lorenzón, a través de sus redes da todos los tips para conseguir seguidores, un trabajo estable desde su casa y la independencia económico que tantos sueñan, manejando su tiempo.

Only Fans, la plataforma que eligen famosas e influencers

"Comencé en Only Fans trabajando de forma anónima y a los 2 meses decidí abrir redes sociales. Vivo en una ciudad chica y al poco tiempo todos sabían que estaba trabajando en OF y también sabían cómo me iba en la plataforma. Fue así que muchas personas comenzaron acercarse a través de conocidos para preguntarme cómo podían hacerlo, la forma de comenzar, que cosas recomendaba", cuenta Pia Sweett

"Al principio eran pocos y después ya no daba abasto para explicar uno por uno lo mismo tantas veces. Ahí me di cuenta que esta plataforma era una posibilidad real de trabajo para mucha gente. Quería seguir ayudando a todos y que logren así su libertad financiera. Sobre todo darles a conocer este negocio que acá todavía no tiene tanta información, un universo desconocido para muchos, un negocio abierto 24/7 y 24 horas al día con un mercado en todos los lugares del mundo que tengan internet. Quería que más personas tengan la posibilidad de salir adelante, de generar sus ingresos en dólares y cambiar su vida. Porque no es solo el dinero, primero si es dinero, pero ese dinero después te da libertad. Mejora tu calidad de vida y por ende tu paz mental", agregó.

Pero ¿cuáles son los aspectos clave que cubre un ebook para ayudar a los creadores a tener éxito en Only Fans?: "Los aspectos claves son el detalle del paso a paso en cada etapa, desde la verificación de la cuenta y el diseño de un perfil atractivo. Enseña a usar cada herramienta de la plataforma, mensajes de bienvenida automatizados y posteos de pago. Incluso para que tu cuenta genere dinero cuando aún no estés en línea. Es algo hecho de creadores de contenido para creadores de contenido, las herramientas de promoción de forma anónima, especialmente el manejo de las redes sociales con todos los hacks para usar el algoritmo correcto".

"Mi experiencia fue la mejor hasta ahora y OF me cambió la vida sin dudas, no solo el cambio económico, sino que ahora tengo un trabajo remoto que me permite trabajar desde cualquier lugar del mundo, ganando en una moneda fuerte que me da la libertad de vivir donde yo quiera. En pesos era imposible por el cambio pensar en vivir afuera. También era imposible pensar en progresar y ahorrar, explicó.

Cómo empezar en OnlyFans

"El primer paso es tomárselo en serio, como lo que realmente es un trabajo y emprendimiento propio, al que hay que dedicarle muchas horas. No hay que ser autodidacta, sino capacitarse, formarse, aprovechar la experiencia de los que ya lo hicimos antes para ahorrar tiempo. Usar toda la información que hoy tienen a su alcance para optimizar sus horas de trabajo. Para eso tenér que entrar a https://nicolorenzon.com.ar/of/ y ver el ebook", apuntó.

Y añadió: "Para preservar el contenido y privacidad, lo primero que enseñamos en el e-book y que aconsejo a todos que hagan si quieren privacidad, es bloquear tu país de residencia, en este caso Argentina. En esta plataforma vos sos el dueño de tu contenido, no hay productora o intermediarios y vos elegís que vender, qué grabar y que no. Acá nadie te obliga a nada. Entonces creas el contenido con el que vos te sentís cómodo. La plataforma protege con marcas de agua tus fotos y videos y en caso de filtración hay muchas herramientas para aplicar. El derecho del copyright es de cada creador y hay un seguro que se puede contratar.

Las redes sociales son claves para todas las nuevas plataformas con contenido sexual, como OnlyFans: "Sin dudas para atraer suscriptores nada como la exposición en las redes sociales. Es lo más efectivo, rápido y de mayor alcance. Existen formas de promocionarse sin redes que las enseñamos en el e-book. Y retener a los suscriptores es clave, con la calidad del contenido y la fidelización de cada fans, en el trato uno a uno".

Esposas piden perdón por sus maridos

Claro, que los desafíos y la exposición son cuestiones a tener en cuenta: "El desafío más grande fue cuando comenzaron a enterarse en la ciudad donde vivo y comenzaron a pasar las fotos de mi OF. Una persona con vpn entro, compro el contenido (hasta ahí todo legal), pero luego lo enviaron por w.app y telegram. Se solucionó muy fácil con carta documento y denuncia penal por enviar imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima. Teníamos las capturas de pantallas, números de teléfonos y nombres de grupos. Llamaban las esposas pidiendo perdón por sus maridos…".

En OnlyFans "hay que ser auténticos: todos tienen que demostrar su personalidad, que destaquen eso que los hace diferentes, no solo desde lo físico, si tocan algún instrumento, eso se puede explotar y potenciar dentro de la plataforma. Si son buenos escribiendo poesías, pintando, lo que sea que haga la diferencia. Inclusive si se consideran buenos conversando, acompañando o dando consejos, (quizás no puedan publicitarse con eso), pero apenas lleguen los primeros fans y vean que tienen esa contención, conversaciones de calidad que en otro lado no, se van a quedar más que fidelizados en esa cuenta".

El estigma social y qué contenido sumar: no todo es porno

"No me importan las críticas Los respeto, entiendo que sean cabezas retrógradas. Yo no voy a dejar de hacer mi vida por lo que piensen los demás. Pienso que tenemos que normalizar las diferencias de pensamientos, está ok que pensemos todos diferente", señaló Pia

"La plataforma se hizo popular por el contenido para adultos, es una red social más, en las otras redes, Instagram o Tik Tok, se permiten cuentas a partir de los 13 años, como acá es +18 años, no hay baneo ni restricciones al contenido para adultos. Lo más popular es el contenido para adultos, pero no tiene que ser sexual o pornografía. Puede ser lo que quieras", relató.

Cómo estructurar un ebook para asegurarte de que sea fácil de seguir y beneficioso para los lectores: "En mi caso lo redacté paso a paso, como un manual de procedimiento, incluso abrí una cuenta de cero e iba anotando todo por si se me olvidaba algo. Pero lo más valioso es que está todo lo que SÍ funciona dentro de la plataforma para que ahorren tiempo y tengan éxito más rápido. Todo el tiempo que me llevo a mi probar, que funciona y qué no. Eso es lo más valioso, el tiempo que ahorran".

"Tenemos una alumna que en un día un fan le envió U$S1.690. Un MILLÓN DE PESOS en un día. Y no fue a cambio de un tipo de contenido en particular, fue por conversar, por qué la encontró genuina, una persona de verdad, real detrás de la cuenta y pagó eso por compañía virtual. Otro alumno comenzó a sorprenderse que se publicitaba de forma anónima con drops la primer semana y le llegaban de a 100 fans, escaló muy rápido, no tenía claras las estrategias de ventas y le enviaban dinero para “animarlo a crear contenido”, completó.