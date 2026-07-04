WhatsApp permitirá chatear sin tener que compartir un número telefónico

Adiós a la obligación de compartir el número de WhatsApp

Desde sus inicios, el número de teléfono ha sido el pilar de WhatsApp: la llave para crear la cuenta y la única vía para que otros nos encuentren. Con la llegada de los nombres de usuario, esta segunda función cambiará radicalmente. Cuando la herramienta esté completamente activa, será posible iniciar un chat con alguien sin necesidad de revelarle nuestro número telefónico.

Meta plantea esta actualización como un avance clave en la privacidad cotidiana. Será de gran utilidad para interactuar en grupos con desconocidos o para entablar conversaciones puntuales por motivos comerciales o personales, sin tener que entregar la "carta de presentación" que representa el número personal.

Paso a paso: cómo asegurar el alias o nombre de usuario de WhatsApp

El proceso para asegurar tu identificador es directo, aunque requiere paciencia debido a su implementación por etapas:

Asegurarse de tener instalada la última actualización de WhatsApp.

Ingresar a Ajustes (o Configuración) > Cuenta > Nombre de usuario .

Si la opción ya fue habilitada en la región, se podrá escribir y guardar el alias de preferencia.

Parámetros permitidos: Los nombres de usuario deberán tener entre 3 y 40 caracteres. Además, la aplicación permitirá modificar el alias o dar de baja la función en el momento que el usuario lo decida.

Al tratarse de un despliegue gradual que llegará a los distintos países de manera progresiva durante los próximos meses, es completamente normal si la opción aún no aparece visible en tu dispositivo. La propia aplicación enviará una notificación interna cuando el sistema esté listo en cada región.

Una carrera por los nombres en una app de 3.000 millones de usuarios

La decisión de abrir una reserva anticipada responde a una cuestión de escala. Según los últimos reportes financieros de Meta, WhatsApp supera los 3.000 millones de usuarios activos mensuales. Con semejante volumen de personas conectadas, los nombres más comunes o codiciados se agotarán en cuestión de segundos.

Sin embargo, a diferencia de plataformas como X (Twitter) o Instagram, WhatsApp no se transformará en una red social abierta:

Sin buscadores públicos: No existirá un directorio de usuarios ni sugerencias de perfiles. Para chatear con alguien, habrá que conocer el nombre de usuario exacto.

Código de seguridad opcional: Se podrá configurar una clave numérica adicional para que solo quienes tengan ese pin puedan iniciar el contacto inicial, reforzando el control sobre quién nos escribe.

Canales oficiales y protección a celebridades

Para evitar el caos y la suplantación de identidad, la compañía implementó un filtro de protección. Las figuras públicas ya cuentan con nombres reservados de forma automática para evitar que terceros se apropien de ellos. Por otro lado, los creadores de contenido, marcas y pequeñas empresas tendrán la prioridad de reclamar el mismo nombre que ya utilizan en sus páginas oficiales de Facebook o Instagram, garantizando la consistencia y la seguridad de sus canales de atención.