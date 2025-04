Parque Chacabuco: denuncian que quisieron raptar a una nena a la salida de la escuela

"Quiero que estemos en alerta y que si alguien les habla desde un auto vengan a la escuela corriendo. Ya le avisé a la Policía, pero entre todos hablemos con nuestros hijos", se escucha decir a la docente.

La secuencia comenzó apenas la nena se bajó del colectivo. El hombre en cuestión estaba a pie y empezó a hablarle a la chica, que tuvo el reflejo de correr hasta la escuela ubicada en Saraza y Cahimayo, donde le pidió ayuda a la primera persona que vio en la puerta.

Esa persona era Julio, un vendedor que le relató la secuenca al canal C5N.

"La nena vino y me dijo que el hombre la estaba siguiendo y le estaba ofreciendo cosas. Ella lo reconoció y me dijo que había un coche, pero yo no lo vi", contó.

"Vi al hombre y se alejaba. Tiene campera roja y pelado, un hombre grande, calculo que tendría 50 años. A la niña la conozco que viene al colegio todos los días. Sé que habló con la maestra y después con la directora", describió.

Embed

Personal de la Comisaría Vecinal 7 B se presentó en la escuela para actuar de oficio y hablar con la directora, y el caso ya fue denunciado ante la justicia y se labraron actas por averiguación de un posible peligro de trata de personas.

La investigación se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, ante la Secretaría N°18, de María Eugenia Chanise.

A raíz de la difusión del episodio por parte de la directora otras dos familias de la misma comunidad educativa vivieron secuencias similares.

Uno de los episodios fue el martes pasado, cuando otra nena fue abordada por un extraño, dijo la madre de un alumno.

Otra mamá aseguró que un nene de tres años casi es víctima de un secuestro similar cuando estaba en la puerta de la misma escuela. En ese episodio, el hombre salió corriendo cuando los demás adultos notaron lo que había dicho.