Persecución, tiroteo y choque en San Martín terminó con dos detenidos

Una violenta persecución policial tras una entradera en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, terminó con un choque entre dos patrulleros y dejó como saldo cuatro efectivos heridos.

El hecho comenzó durante la mañana del miércoles, cuando al menos cinco delincuentes concretaron un robo bajo la modalidad entradera en una vivienda ubicada en la calle Río Negro al 400. Tras el asalto, los ladrones escaparon en una camioneta Ford EcoSport blanca, llevándose objetos de valor.

Minutos después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia del vehículo sospechoso en otra zona, donde los delincuentes aparentemente intentaban cometer un nuevo hecho. A partir de ese aviso, un móvil de la Policía Bonaerense intentó interceptarlos, pero los ocupantes del auto emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución a gran velocidad.

La huida tuvo su primer punto crítico en la intersección del Camino de Cintura —avenida Márquez en ese tramo— y Las Palmas, donde la camioneta impactó contra un patrullero. Tras el choque, tres de los sospechosos descendieron e intentaron escapar a pie, pero fueron rápidamente reducidos y detenidos.

Sin embargo, el conductor logró retomar la marcha con la camioneta y continuó la fuga, lo que derivó en la incorporación de más móviles policiales al operativo. En ese contexto, y en medio de la persecución, se produjo un segundo siniestro, dos patrulleros colisionaron entre sí en la esquina de Artigas y Progreso cuando intentaban coordinar el seguimiento.

Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro efectivos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Castex, donde recibieron atención médica.

En paralelo, la policía logró detener a cuatro de los cinco delincuentes involucrados, mientras que el restante permanece prófugo y es intensamente buscado.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de San Martín, que dispuso la aprehensión de los sospechosos por robo agravado y atentado y resistencia a la autoridad. Además, ordenó una serie de peritajes para determinar las circunstancias del choque entre los móviles policiales y establecer posibles responsabilidades.