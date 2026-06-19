Persecución y tiroteo en La Plata dejó a un adolescente herido tras caer de una moto robada
El joven resultó herido cuando huía de la Policía junto a dos cómplices, que lograron escapar y son intensamente buscados.
Un adolescente de 16 años resultó herido y fue detenido tras caer de una moto robada durante una intensa persecución policial y tiroteo en la localidad bonaerense de La Plata. Sus dos cómplices escaparon y son intensamente buscados.
La secuencia tuvo lugar el miércoles en la intersección de la avenida 44 y 143, en el barrio San Carlos, cuando personal del Comando de Patrullas detectó a tres jóvenes desplazándose en una moto Royal Enfield Classic 350, de alta cilindrada, con una actitud sospechosa que les llamó la atención.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia policial, los jóvenes aceleraron y escaparon del lugar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió a lo largo de varias cuadras.
Durante el seguimiento por las calles platenses, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para indicarle a los fugitivos que detuvieran la marcha. Por el contrario, los ocupantes de la moto no solo no acataron las órdenes, sino que, en la huida, dos de ellos exhibieron armas de fuego y efectuaron disparos contra los efectivos.
Ante esa situación, una sargento respondió con su arma reglamentaria mientras continuaba el operativo para interceptar a los jóvenes. Habría sido en ese momento cuando uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna.
La persecución continuó hasta la avenida 44 y 161, en El Retiro, cuando el conductor perdió el control de la moto y los tres jóvenes cayeron al suelo. Dos de ellos escaparon corriendo, mientras que el tercero quedó en el herido en el lugar la lesión por arma de fuego más otras producto de la caída.
Uno de los jóvenes fue trasladado a un hospital
El adolescente fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. En paralelo, fue asistido por médicos del SAME y trasladado en una ambulancia al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron que tenía una fractura de tibia en la pierna izquierda. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.
Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32.
En tanto, la moto en la que se desplazaban los jóvenes registraba un pedido de secuestro activo desde el día anterior, efectuado por la comisaría tercera. Según detallaron fuentes policiales, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos.
En cuanto al adolescente detenido, se reveló que ya cuenta con varios antecedentes pese a su corta edad. Por el momento, permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial.
La investigación fue caratulada como "atentado y resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones". En el expediente intervienen la UFI del Joven N° 4, encabezada por Ana Rubio, y la UFI N° 1.
Por estas horas la policía analizaba las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los dos prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.
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