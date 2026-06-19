Persecución y tiroteo en La Plata dejó a un adolescente herido tras caer de una moto robada

Ante esa situación, una sargento respondió con su arma reglamentaria mientras continuaba el operativo para interceptar a los jóvenes. Habría sido en ese momento cuando uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna.

moto robada persecución la plata La moto robada en La Plata en la que se desplazaban los sospechosos

La persecución continuó hasta la avenida 44 y 161, en El Retiro, cuando el conductor perdió el control de la moto y los tres jóvenes cayeron al suelo. Dos de ellos escaparon corriendo, mientras que el tercero quedó en el herido en el lugar la lesión por arma de fuego más otras producto de la caída.

Uno de los jóvenes fue trasladado a un hospital

El adolescente fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. En paralelo, fue asistido por médicos del SAME y trasladado en una ambulancia al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron que tenía una fractura de tibia en la pierna izquierda. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32.

moto robada persecución la plata La zona en la que culminó la persecución

En tanto, la moto en la que se desplazaban los jóvenes registraba un pedido de secuestro activo desde el día anterior, efectuado por la comisaría tercera. Según detallaron fuentes policiales, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos.

En cuanto al adolescente detenido, se reveló que ya cuenta con varios antecedentes pese a su corta edad. Por el momento, permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial.

La investigación fue caratulada como "atentado y resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones". En el expediente intervienen la UFI del Joven N° 4, encabezada por Ana Rubio, y la UFI N° 1.

Por estas horas la policía analizaba las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los dos prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.