Piden llevar a juicio a Marcelo Porcel por, al menos, 10 hechos de abuso sexual de menores

Recién a principios de este mes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del empresario de 51 años y le impuso la obligación de usar una tobillera electrónica para su permanente geolocalización.

La misma Cámara estableció además que la defensa de Porcel no logró rebatir ni una de las medidas tomadas en el expediente, sino que en vez "sólo evidencia una disconformidad con cómo el tribunal valoró la prueba existente hasta ahora".

Ahora le tocará el turno al juez Carlos Bruniard para aceptar el pedido de la fiscalía de llevar a juicio a Porcel.

Durante la investigación judicial el fiscal Turano pudo acceder a los testimonios de las víctimas a través de la Cámara Gesell.

Los adolescentes contaron que Porcel los recibía en el departamento del piso 26 de la Torre Le Parc o en un inmueble que queda en la vereda de enfrente a ese edificio.

marcelo porcel

La tercera locación para las "juntadas" -como llamaron los chicos a esos encuentros- Porcel los citó en una oficina que tenía en un edificio de Retiro.

En esos encuentros el empresario le facilitaba a los adolescentes bebidas alcohólicas como vodka y tequila, y los incentivaba a tomar en "competencias de resistencia" con desafíos como "si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000".

Porcel también les transfería fondos a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online, y cierta vez ofreció dinero a cambio de que corrieran desnudos alrededor de una mesa.

"Lo hicimos todos menos uno", confirmó una de las víctimas, mientras que otras relataron instancias de "masajes" del hombre a los adolescentes, algunos de los cuales cumplieron la mayoría de edad en 2026.