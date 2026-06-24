Piden llevar a juicio a Marcelo Porcel por, al menos, 10 hechos de abuso sexual de menores
La fiscalía registró los delitos contra los compañeros de colegio de los hijos del empresario. El hombre podría ser condenado a una pena de 15 años de cárcel.
El empresario Marcelo Porcel fue imputado por al menos 10 hechos vinculados al abuso sexual de menores y esta semana el fiscal de la causa, Pablo Turano, pidió vaya a juicio. De ser declarado culpable, el hombre podría ser condenado a 15 años de prisión como máximo.
Hasta la fecha el fiscal Turano logró recopilar pruebas sobre 10 hechos de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada, en contexto de reiteradas ocasiones, pero Porcel sigue en libertad, apenas monitoreado con una tobillera electrónica que le colocaron tarde en el curso de la investigación judicial.
Marcelo Porcel, imputado por abuso sexual a, al menos, 10 menores
El empresario fue denunciado a fines de 2025 por un grupo de padres del colegio de Palermo al que asistían sus hijos, pero la Justicia se movió con la lentitud que provoca la extrema cautela hasta que las acusaciones se hicieron públicas por decisión de las víctimas y sus familias.
Al revisar el celular de Porcel los investigadores encontraron no sólo material de contenido sexual sino también capturas de videos de una cámara de seguridad colocada en el baño de la casa del empresario.
Recién a principios de este mes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del empresario de 51 años y le impuso la obligación de usar una tobillera electrónica para su permanente geolocalización.
La misma Cámara estableció además que la defensa de Porcel no logró rebatir ni una de las medidas tomadas en el expediente, sino que en vez "sólo evidencia una disconformidad con cómo el tribunal valoró la prueba existente hasta ahora".
Ahora le tocará el turno al juez Carlos Bruniard para aceptar el pedido de la fiscalía de llevar a juicio a Porcel.
Durante la investigación judicial el fiscal Turano pudo acceder a los testimonios de las víctimas a través de la Cámara Gesell.
Los adolescentes contaron que Porcel los recibía en el departamento del piso 26 de la Torre Le Parc o en un inmueble que queda en la vereda de enfrente a ese edificio.
La tercera locación para las "juntadas" -como llamaron los chicos a esos encuentros- Porcel los citó en una oficina que tenía en un edificio de Retiro.
En esos encuentros el empresario le facilitaba a los adolescentes bebidas alcohólicas como vodka y tequila, y los incentivaba a tomar en "competencias de resistencia" con desafíos como "si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000".
Porcel también les transfería fondos a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online, y cierta vez ofreció dinero a cambio de que corrieran desnudos alrededor de una mesa.
"Lo hicimos todos menos uno", confirmó una de las víctimas, mientras que otras relataron instancias de "masajes" del hombre a los adolescentes, algunos de los cuales cumplieron la mayoría de edad en 2026.
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