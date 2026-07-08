Balcarce: detuvieron a un joven de 26 años acusado de distribuir pornografía infantil

Sin embargo, el joven recuperó la libertad tras cumplir los recaudos legales establecidos en el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su responsabilidad y si existen otras personas involucradas. El caso se mantiene bajo estricta reserva judicial.

La pesquisa sigue en curso y los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados serán determinantes para establecer el grado de participación del imputado y definir si existen otras personas involucradas en la distribución del material investigado.