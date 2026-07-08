Balcarce: detuvieron a un joven de 26 años acusado de distribuir pornografía infantil
Con la colaboración de una empresa de telefonía, los investigadores lograron determinar la línea vinculada con la actividad denunciada e identificar al presunto usuario del dispositivo.
Un joven de 26 años fue detenido este martes durante un allanamiento realizado en la ciudad de Balcarce, acusado de producir, comercializar y distribuir material de abuso sexual infantil. La investigación se inició a partir de una alerta internacional emitida por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo de Estados Unidos dedicado a la detección y denuncia de este tipo de delitos.
La causa comenzó el 31 de marzo, cuando el NCMEC detectó la presunta distribución de archivos con contenido de abuso sexual infantil desde un dispositivo conectado a Internet en Balcarce.
Tras recibir la alerta, las autoridades argentinas iniciaron una serie de acciones para identificar al responsable, contando para ello con la colaboración de una empresa de telefonía que facilitó información clave sobre la línea telefónica vinculada con el dispositivo investigado. El análisis de esos datos permitió identificar al propietario del teléfono y solicitar a la justicia una orden de allanamiento y secuestro.
Durante el operativo, los efectivos incautaron un teléfono celular Motorola Moto E15, que será sometido a pericias informáticas para determinar si contiene archivos, comunicaciones u otras evidencias relevantes para la investigación.
La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien supervisó tanto las tareas investigativas como el procedimiento.
Sin embargo, el joven recuperó la libertad tras cumplir los recaudos legales establecidos en el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su responsabilidad y si existen otras personas involucradas. El caso se mantiene bajo estricta reserva judicial.
La pesquisa sigue en curso y los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados serán determinantes para establecer el grado de participación del imputado y definir si existen otras personas involucradas en la distribución del material investigado.
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