Procesaron con prisión preventiva al policía acusado de matar a Gabriel González en Villa Lugano

El fallo de Decaria no solo recayó sobre el oficial, sino que también corrigió la situación procesal de los allegados a González. El hijo de la víctima, su pareja y un vecino —quienes habían sido imputados durante los caóticos incidentes de esa madrugada— fueron sobreseídos de culpa y cargo.

Por su parte, la Policía de la Ciudad confirmó que Miño fue separado inmediatamente de la institución tras el procesamiento, perdiendo su estado policial de manera definitiva.

Finalmente, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), organización que difundió los resultados de la autopsia, calificaron el informe médico como "dirimente". Para la entidad, el caso representa un ejemplo claro de violencia institucional donde la fuerza pública fue utilizada de manera abusiva contra un vecino del barrio.