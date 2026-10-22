El Gobierno cierra todas las rutas de una provincia por El Niño
Vialidad Nacional anunció el corte total y preventivo de rutas en Neuquén debido a las fuertes tormentas vinculadas al fenómeno climático de El Niño.
Ante las intensas alertas meteorológicas que azotan la región patagónica, las autoridades Vialidad Nacional dependientes del gobierno de Javier Milei confirmaron una drástica medida que afectará el tránsito vehicular nocturno. Por las fuertes lluvias, habrá restricción total de circulación y cortes preventivos en las rutas para evitar accidentes por El Niño.
El comunicado de Vialidad Nacional y los horarios del corte de rutas en Neuquén
Según el comunicado oficial emitido este jueves a las 16:45 horas, el corte preventivo de circulación abarcará a todo tipo de vehículos en todas las Rutas Nacionales de la provincia de Neuquén. La restricción total comenzará a regir a partir de las 20:00 horas de hoy y se extenderá ininterrumpidamente hasta las 06:00 horas del 23 de octubre.
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La decisión gubernamental se tomó debido a las alertas amarilla y naranja por precipitaciones que afectan a la región, las cuales están directamente asociadas al fenómeno natural "El Niño". Esta drástica medida se efectúa con carácter estrictamente preventivo, a los efectos de reducir los riesgos para los usuarios de la red vial y lograr optimizar los recursos operativos disponibles.
Asimismo, desde el organismo solicitaron a los conductores considerar las recomendaciones brindadas ante condiciones climáticas adversas y mantenerse permanentemente informados a través de los canales oficiales de comunicación.
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