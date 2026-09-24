Quién es Florencia Guerra Sodero, la jugadora de pádel señalada por antisemitismo
La joven realizó un posteo con un mensaje antisemita en redes sociales y fue apartada de la Asociación de Pádel Argentino (APA).
En las últimas horas, se encendió una fuerte polémica en torno a Florencia Guerra Sodero, una jugadora de pádel que lanzó un fuerte mensaje antisemita en sus redes sociales: "Les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo", inició.
Luego, agregó: "Les voy a dejar una encuesta que tienen que votar sí o sí. Amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media". Sobre el final, el mensaje terminó con un aberrante rechazo: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.
Tras la viralización de su mensaje, la Asociación de Pádel Argentino (APA) decidió apartarla y ya no podrá competir, tal como señaló en su posteo.
Quién es Florencia Guerra Sodero, la jugadora de pádel señalada por antisemitismo
Florencia Guerra Sodero es una deportista amateur oriunda de Pilar, una localidad del departamento Río Segundo en la provincia de Córdoba. Casada y madre de un hijo, combina la práctica deportiva con su actividad laboral diaria en el kiosco-bar de una estación de servicio de su zona.
Dentro del circuito local y provincial, Guerra Sodero logró destacarse por sus resultados en la disciplina. Por segundo año consecutivo había conseguido clasificar para representar al país en el Panamericano Amateur en la categoría Libres. Tras haber obtenido la plaza en 2025 junto a su compañera Carolina Cadaval, se preparaba para viajar con la delegación nacional a Asunción del Paraguay para competir del 21 al 24 de octubre.
Su carrera deportiva sufrió un vuelco rotundo luego de que celebrara su convocatoria en redes sociales mediante una encuesta con un mensaje de exclusión directa contra la comunidad judía. Tras la rápida viralización de sus expresiones y la condena pública, la Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió apartarla preventivamente de la selección.
La entidad rectora inició un proceso disciplinario bajo la normativa de la Federación Internacional de Pádel (FIP), considerando que sus dichos contravienen los principios de respeto e inclusión. Ante la magnitud de la sanción y la repercusión mediática, la jugadora cerró sus perfiles en plataformas digitales y emitió un pedido de disculpas público.
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