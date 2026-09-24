Quién es Florencia Guerra Sodero, la jugadora de pádel señalada por antisemitismo

Su carrera deportiva sufrió un vuelco rotundo luego de que celebrara su convocatoria en redes sociales mediante una encuesta con un mensaje de exclusión directa contra la comunidad judía. Tras la rápida viralización de sus expresiones y la condena pública, la Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió apartarla preventivamente de la selección.

La entidad rectora inició un proceso disciplinario bajo la normativa de la Federación Internacional de Pádel (FIP), considerando que sus dichos contravienen los principios de respeto e inclusión. Ante la magnitud de la sanción y la repercusión mediática, la jugadora cerró sus perfiles en plataformas digitales y emitió un pedido de disculpas público.