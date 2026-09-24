Separaron a la jugadora de pádel Florencia Guerra por sus dichos antisemitas en redes sociales
Se trata de Florencia Guerra Sodero. Tras ser sancionada por la APA, no podrá participar del Panamericano de ese deporte que se disputará en Paraguay.
El jueves último, la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero fue centro de un escándalo al realizar comentarios antisemitas en redes sociales, señalando que los judíos “no son bienvenidos" a una encuesta que estaba realizando.
Ahora, la Asociación de Pádel de Argentina (APA) tomó cartas en el asunto y además de repudiar sus dichos, decidió separarla del equipo nacional que iba a participar del Panamericano de ese deporte, que se disputará en Asunción (Paraguay) del 21 al 24 de octubre próximos.
De nada sirvió que la jugadora pidiera disculpas públicas y luego cerrara todas sus redes sociales. Trascendió que el año pasado ya las había utilizado para realizar publicaciones contra la comunidad judía.
Por esa razón y ante el escándalo, la APA emitió un comunicado en el que “repudia en forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales desde cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero, integrante de la delegación argentina clasificada al Panamericano pádel de 'libres amateur' 2026".
Además, resolvió “apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa", continúa el comunicado de la entidad padelista.
Remarca también que “la representación de la Argentina exige, además, el máximo respeto por la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional".
Y prosigue: "Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase”, finalizando con que “APA reafirma su compromiso con un deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario