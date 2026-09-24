Separaron a la jugadora de pádel Florencia Guerra por sus dichos antisemitas en redes sociales

Remarca también que “la representación de la Argentina exige, además, el máximo respeto por la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional".

Y prosigue: "Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase”, finalizando con que “APA reafirma su compromiso con un deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido".