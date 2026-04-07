Reciclaje solidario: fabrican anteojos gratis con tapitas de gaseosas

marcos de anteojos Una fundación convierte tapitas plásticas en anteojos gratuitos para quienes no pueden pagarlos. Foto: Fundación Boreal



La iniciativa forma parte de Promover Salud, el programa central de la organización, que desde hace una década busca "mejorar la calidad de vida de las personas a través de la salud, entendida de manera integral, inclusiva y sostenible". En ese marco, la Fundación no solo aborda la salud visual, sino también la odontológica, pediátrica y clínica, con campañas de prevención y promoción de hábitos saludables.

Cómo se transforman las tapitas en anteojos

El proceso comienza con la recolección de tapitas plásticas provenientes de campañas solidarias.

Una vez recibidas, las tapitas se clasifican por color, se lavan y se trituran hasta convertirse en pequeñas partículas de plástico reutilizable.

Ese material se funde y se inyecta en matrices especiales para producir los marcos de anteojos. Luego de los procesos de acabado y ensamblado, los marcos se envían al laboratorio óptico, donde se colocan los cristales según la receta oftalmológica de cada paciente.

El resultado final es un anteojo completo, listo para ser entregado sin costo.

marco anteojos Una fundación convierte tapitas plásticas en anteojos gratuitos para quienes no pueden pagarlos. Foto: Fundación Boreal.

Un colectivo que llega donde el sistema no llega

La fábrica es solo una pieza de un sistema más amplio. El verdadero diferencial del modelo está en su despliegue territorial. A través de un colectivo sanitario, la Fundación realiza operativos en provincias como Tucumán, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba, y este año sumará presencia en San Juan.

Ese colectivo funciona como una unidad móvil de atención médica que llega a zonas donde el sistema sanitario no alcanza. Localidades como San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Olacapato o Pichanal forman parte de su recorrido habitual. "En realidad son personas con dificultad en el acceso al sistema sanitario en general por vivir en zonas aisladas o en situación de vulnerabilidad", señala Mur.

marco de anteojos Una fundación convierte tapitas plásticas en anteojos gratuitos para quienes no pueden pagarlos. Foto: Fundación Boreal.

Durante cada jornada, se realizan controles médicos integrales, especialmente en niños y niñas. Quienes necesitan anteojos pueden gestionarlos en el momento, sin costo. La Fundación releva las recetas, las envía a la fábrica y, una vez producidos los marcos y montados los cristales, los anteojos se entregan a cada beneficiario.

"El proceso es integral: combina detección, gestión y acceso a una solución concreta", resume el director. Para garantizar calidad, no hay listas de espera: cada operativo tiene un máximo de 50 turnos y se organiza a partir de un relevamiento previo.

En total, la organización alcanza a unas2.000 personas por año a través de sus distintas iniciativas. Pero el objetivo es crecer. Actualmente se realizan 22 operativos sociosanitarios anuales, financiados por Grupo Boreal, y se trabaja en la incorporación de una tercera unidad móvil enfocada exclusivamente en salud visual.