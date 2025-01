Rescataron a Pericles, el perro que era maltratado por un vecino de Balvanera

Primero el hombre de 52 años se negó a entregar a su mascota, pero luego dejó pasar a los efectivos de la Policía de la Ciudad para un allanamiento en el que se constató que el animal no tenía las vacunas al día, ni los cuidados básicos de su dueño.

Además de la veterinaria y los investigadores estuvo presente la ONG Aliento a la Vida Animal, que se encargó de refugiar a Pericles.

Conde, un contador público que hacía alarde entre sus vecinos sobre su capacidad para manipular, presionar y sobrepasar a cualquiera que intentara detener sus planes, no está detenido ni fue denunciado formalmente por el maltrato animal, pero durante toda la semana hubo efectivos policiales y cámaras de televisión en la puerta del edificio.

Embed

"Este tipo está loquísimo, es tremendo hijo de put...", sostuvo una vecina, que confirmó que el vecino del 9C le pega a su perro, mientras que Agustín, uno de los residentes en el edificio, contó que lleva siempre gas pimienta encima desde que Conde lo amenazó de muerte vía chat porque "en el edificio hay lugar para un sólo 'lobo alfa'".

"El encargado está amenazado. El señor José Conde trabajó en un banco y me contó una anécdota en la cual la que él extorsionó al Banco Santander y 'le fue bien'. Está desocupado hace como 15 años y me dijo 'mirá, Agustín, yo no me voy a llevar bien con nadie. A veces uno cuando se planta consigue todo lo que quiere y más'", recordó el hombre, que denunció a su vecino de manera oportuna.

Por su parte, Conde acusó a vecinos y vecinas por igual, desmintió que orine en los espacios públicos de su edificio o que le pegue a su perro, y buscó tener un derecho a réplica sobre las denuncias que hicieron los demás residentes del edificio.

Hay alrededor de 53 personas viviendo en la casa, y Conde logró aterrorizar a cada una de ellas. Pero por el momento no hará otro tanto con el ser vivo que lo tenía más cerca.