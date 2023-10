La multa que pagó una joven argentina en Roma por un insólito error al tomar el colectivo

“Hermosos 54 euros por no saber pagar el bondi”, agregó sobre el monto de la multa que, a euro oficial serían casi 20 mil pesos o casi 52 mil en euro blue.

Acto seguido, mostró cómo eran las tiqueteras en los colectivos de Roma y contó que, pensando que funcionaba al igual que la SUBE, apoyó el ticket en la pantalla.

Sin embargo, un día se subieron dos policías al colectivo para chequear los tickets de los pasajeros. Ella entregó su tarjeta confiada en que había pagado el pasaje, pero los oficiales le indicaron que no estaba validado.

Los oficiales le explicaron que el boleto debía introducirse en la máquina y no apoyarse como ella creía.

“¿Yo qué iba a saber? ¿Dónde lo explica?”, expresó ella en el video y agregó: “Por no saber, me comí 54 euros de multa. A ellos no les importa nada, sacan el posnet, pagas con tarjeta de crédito y se van”.

Aseguró que “ni piedad te tienen. Les expliqué que no sabía cómo era, que me expliquen así lo pagaba. No les importó nada. Así que no sean como yo y pasen bien el ticket”.

