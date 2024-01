Detectaron en San Bernardo un kayak similar al de los pescadores desaparecidos en Pinamar

“Puede ser como no, no descartamos nada”, aclaró este jueves Lucas, hijo de Ramón, y confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. Después, comentó que “un piloto del aeródromo de Santa Teresita estaba volando en búsqueda y encontró un supuesto kayak. El piloto está convencido de que es un kayak. No es lo mismo una foto que la vista humana en el momento”.