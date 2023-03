Santiago del Estero: alumno de séptimo grado vendía droga a sus compañeros

Algunos alumnos le contaron a la maestra a cargo de la clase, quien se lo comunicó al director. Éste no tardó en abordar al alumno y comprobó que todo era cierto. Le retuvo 5 envoltorios de nylon verde, en cuyo interior contenía una sustancia vegetal deshidratada.

En 15 minutos arribó la madre del menor, acompañada por funcionarios policiales. Cuando vio a los agentes el chico salió corriendo, se subió a la tapia perimetral y huyó.

Los Policías y la madre recorrieron los puntos que su hijo solía frecuentar y lo encontraron una hora después en la ruta provincial Nº 6 y avenida Avellaneda.

Los expertos realizaron la prueba de campo a la sustancia incautada, ante dos testigos, y concluyeron que en la bolsas había 3 gramos de marihuana.

La Subdirección de la Niñez, Adolescencia y Familia se encargará de monitorear a la madre del menor, que quedó a su cargo.

El niño afirmó que la droga se la dió un vecino. Justicia descree que se trate de una travesura y cree que puede haber un adulto detrás proporcionando la droga o una red más amplia.

"El alumno me dijo que los envoltorios se los dio un vecino", reveló Noriega, en diálogo con EL LIBERAL y añadió: "He comunicado de inmediato a mis superiores y recibí las instrucciones. Debemos proteger al alumnado en su conjunto, pero también ayudar al estudiante".

Además, contó: "El niño me pidió que no se lo informara a su madre. Aún con lo grave del suceso, es un niño. No podemos dejarlo solo. No nos hemos escandalizado. Esto se ve a diario en la sociedad, obvio no en las instituciones. Desconozco cómo obtuvo la droga, pero las autoridades me informaron que no es causal para alejarlo de la educación, menos impedirle el ingreso a la escuela".

Y por último dijo que el niño siente vergüenza y no desea volver a la escuela. "No lo dejaremos solo y terminará 7º. Está asustado y no midió las consecuencias, pero al igual que todos los niños, lo ayudaremos para que regrese al buen camino", afirmó.