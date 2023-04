Torturaba a su pareja y organizaba grupos de hombres para que la violaran

chapita violencia de genero chapa placa banner

"Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez", contó la denunciante.

El pasado sábado, la víctima logró escaparse de la casa y se dirigió hacia la comisaría local para hacer la denuncia y relatar el calvario que le hacía vivir su pareja.

"Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara...", agregó en la denuncia, de acuerdo con la información difundida por el diario El Liberal.

"Al comienzo, pensé que bromeaba. Pero no tenemos hijos y él empezó a ponerse como loco. A casa siempre llegaban hombres que no conocía, porque él los invitaba. Y como me negaba, me pegaba y se salía con la suya. Lloraba y estoy segura que esos hombres sabían que yo me negaba y de todos modos me abusaban", contó la víctima.

La mujer tuvo que ser trasladada e internada en un centro médico de la zona por presentar, al menos, 20 lesiones en distintas partes del cuerpo.

En la causa interviene la fiscal Cecilia Rímini, quien ordenó la detención del acusado por 15 días, la cual fue avalada la jueza de Control y Garantías local, Gladys Liliana Lami.

El hombre fue arrestado el miércoles y acusado en forma provisoria por el delito de "lesiones calificadas agravadas por el vínculo".