Se complica la extradición de Edgardo Kueider por una nueva causa en Paraguay

Kueider enfrenta una nueva causa por lavado de dinero

primera foto kueider y secretaria Kueider y Guinsel Costa detenidos en Paraguay

Las autoridades paraguayas abrieron otra causa contra Kueider relacionada con el intento de compra, a través de su secretaria, de seis departamentos a las empresas Innova Asunción SA y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat.

Torales Benega y Cousirat son, a su vez, los dueños de la empresa Golsur, utilizada por Kueider para justificar el dinero con el que se lo retuvo en la frontera.

Según la investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Paraguay, Guinsel Costa realizó pagos dos dólares para la adquisición de estas propiedades. El primer desembolso fue en abril de 2024, por 120 mil dólares, mientras que en junio realizó el segundo pago, por 250 mil dólares.

Edgardo Kueider - secretaria Guinsel Costa Edgardo Kueider e Iara Magdalena Guinsel Costa fueron detenidos en Paraguay

Sin embargo, la compra de los departamentos se canceló en septiembre.

La UIF indicó que “del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, según publicaron la Revista Análisis e Infobae.

Algo similar había se descubrió a mediados de diciembre cuando Carlos Guasti, presidente del Grupo Petra, denunció que la secretaria de Edgardo Kueider quiso comprar cinco departamentos en Paraguay.

kueider

Guasti detalló que el intento de compra fue inusual: “Se presentó muy extrañamente a última hora esta persona e intentó hacer una operación muy apurada”. Según informó entonces, cada inmueble valía alrededor de 130 mil dólares.

Sin embargo, la operación no prosperó debido a la falta de documentación y las irregularidades detectadas en el proceso. “Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar", sostuvo, y añadió: "No presentaron absolutamente nada”.

El empresario inmoboliario también subrayó las condiciones en las que Guinsel Costa intentaba cerrar el negocio: “Quería pagar casi la mitad ahí con el dinero. Nosotros no podemos realizar el pago así”.

kueider Edgardo Kueider

En enero de este año, Paraguay pidió más información a la justicia argentina antes de decidir sobre la extradición de Kueider y Guinsel Costa. La fiscal Matilde Moreno solicitó documentación adicional sobre las causas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que enfrenta el exsenador en Argentina.

El juez paraguayo Rolando Duarte adjuntó estos pedidos a su informe para esclarecer el caso y tomar una decisión sobre la extradición. Sin embargo, con la nueva causa en curso en Paraguay, es posible que el proceso se extienda aún más.

Mientras tanto, en Argentina, la jueza Sandra Arroyo Salgado sigue avanzando en la causa por lavado de dinero contra Kueider. En la última semana, se ordenó la detención de siete personas vinculadas al exsenador, incluyendo a su socio Daniel González, alias "Pajarito", abogados y contadores. Se investiga la compra de propiedades a través de empresas ficticias, falsificación de balances y la utilización de prestanombres.