Se incendió una vivienda de Villa Santa Rita: bomberos lograron controlar el fuego y no hubo heridos

incendio

Los bomberos lograron acceder a un segundo ambiente situado en la planta baja, de unos 10 metros por 5 y 3 metros de altura, donde el incendio se encontraba generalizado. El fuego también provocó daños en el techo de ese sector.

Para combatir el fuego la guardia de bomberos desplegó una línea de 38 milímetros y, de manera preventiva, tendió una segunda línea hacia el primer piso con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia otros sectores de la vivienda.

Asimismo, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito realizó dos inspecciones en el inmueble para descartar la presencia de personas atrapadas. No se registraron víctimas del episodio.

Un incendio arrasó un ex motel en Villa La Angostura y dejó a 14 familias sin hogar

Un voraz incendio destruyó gran parte de un conocido ex motel de Villa La Angostura y provocó que 14 familias perdieran sus viviendas. El fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera del complejo y generó pérdidas casi totales, pese al intenso trabajo de los equipos de emergencia.

El siniestro se registró en el complejo Sasha, ubicado en el barrio Las Balsas. Según relataron los habitantes del lugar, todo comenzó después de que se escuchara una fuerte explosión en el hall central del edificio. Ante la situación, los ocupantes se autoevacuaron rápidamente para evitar quedar atrapados por las llamas.

La construcción, compuesta mayoritariamente por madera, favoreció el avance

incendio ex motel villa la angostura El incendio del ex motel en Villa La Angostura dejó a decenas de personas sin hogar

del incendio y complicó las tareas de control. Durante varias horas, los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura trabajaron en el lugar para contener el fuego y evitar que alcanzara sectores cercanos.

El jefe del cuerpo de bomberos local, Guillermo "Wily" Trujillo, explicó que el establecimiento estaba ocupado de manera permanente por familias que residían allí y confirmó que no hubo víctimas fatales ni personas heridas entre los habitantes.

Como consecuencia de la intensa exposición al humo y al monóxido de carbono, cinco integrantes del cuerpo de bomberos debieron ser trasladados al hospital Oscar Arraiz para recibir atención médica.

Tras el incendio, las pérdidas materiales fueron calificadas como casi totales. Ahora, las autoridades avanzan con las pericias para determinar el origen del fuego y establecer si existe relación entre el estallido reportado por los residentes y el inicio del siniestro.

Mientras continúa la investigación, las familias afectadas intentan reorganizarse luego de perder sus hogares en uno de los incendios más importantes registrados recientemente en la localidad neuquina.