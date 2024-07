Una tiktoker francesa defendió a la Selección argentina tras los cantos en la final

“Voy a dar ejemplos muy famosos. Hay un jugador que se llama Griezmann que hizo blackface, o sea, disfrazarse de una persona negra y él lo hizo en homenaje a un basquetbolista”, expresó y añadió: “Todos dijeron en Francia que eso era muy racista, pero en realidad, sabemos él no es una persona que discrimina”.

Por su parte, afirmó que en su país no se pueden hacer trenzas africanas si no tenés raíces en se continente, porque significa apropiación cultural. “Entonces, yo creo que los argentinos no son racistas, solo que es una diferencia cultural antes de todo y de definición”, dijo.

La medida que tomaría Chelsea con Enzo Fernández para cerrar el conflicto por racismo

El Chelsea de Inglaterra está considerando implementar una medida significativa para abordar las acusaciones de racismo que han surgido en torno a su mediocampista Enzo Fernández. El incidente ocurrió después de que un video, donde el futbolista de la Selección Argentina entona una canción con supuestos tintes racistas y homofóbicos, se viralizó en las redes sociales, provocando una gran polémica que sigue dando de qué hablar.

El club londinense está revisando minuciosamente el video en cuestión, y según informes del New York Times, podría imponer una multa al jugador argentino y obligarlo a participar en un programa de capacitación sobre diversidad educativa. Esta acción busca no solo sancionar, sino también educar a Fernández sobre la importancia del respeto y la inclusión.

A pesar de que aún no se ha confirmado oficialmente la sanción, esta medida parece ser la más adecuada desde el punto de vista económico y social. Vender o rescindir el contrato del volante argentino sería complejo y costoso para el Chelsea, ya que el club desembolsó 120 millones de euros para ficharlo del Benfica en enero de 2023 y actualmente su valor de mercado es cercano a los 90 millones de euros.

enzo fernandez chelsea Enzo Fernández en el Chelsea