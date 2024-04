Reincorporaron al empleado del SMN cuya historia se hizo viral

Al término del fin de semana largo, "el Director del SMN me confirmó este evento", reconoció en referencia a la renovación de su contrato.

Reincorporaron al empleado del Servicio Meteorológico Nacional que había quedado en la calle

"Hoy me encuentro reestablecido en mi puesto de trabajo y comenzando con mis tareas habituales", expresó el vocero del SMN.

"Yo no era ñoqui"

La historia de Lucas Berengua se hizo viral la semana pasada después de que él y varios de sus compañeros quedaran en la calle por falta de renovación de contrato siendo que muchos tenían, como él, una relación laboral de dependencia de hecho.

"Yo no era un ñoqui. Tengo 21 años de carrera dentro del SMN porque entré a trabajar en el 2003. Así que acá no me vengan con el verso de que se van los ñoquis porque hasta ayer subí los pronósticos del tiempo", dijo el hombre.

"En la mayoría de los casos hay un dedo perverso que aprovechó el escudo del ajuste para sacarse gente de encima", agregó en el video viral donde convino que "si la idea de reducir era para con aquellos que no producían en el organismo, hicieron las cosas mal".

"Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total", aseguró, y citó como ejemplo que "la red de observaciones meteorológicas" se encuentra en riesgo, “porque hay estaciones en el interior que fueron totalmente diezmadas. La Plata es una de esas estaciones”, indicó.

Además, Berengua relató que, para despedirlo, “a mí no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel”, aseveró.