"Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima": condenaron a un anestesista por violencia obstétrica

Por su parte, la paciente sostuvo que cuando se quejó del dolor, el condenado le dio unas palmadas en la frente y le respondió: "Callate la boca porque vas a vomitar". Y otra de las médicas testigo afirmó que: "En estas situaciones, el equipo anestesista suele llevar tranquilidad a la paciente, lo que no sucedió en este caso".

Además, la mujer relató que cuando pidió que entrara al quirófano su pareja, el encausado gritó: "¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a tener que atender ustedes".

Finalmente, las médicas declararon que también se mostró agresivo cuando le acercaron la beba recién nacida a la madre para que tenga su primer contacto: "No me vayas a dejar la cara sucia de la madre con el contacto con el bebé". Y luego le gritó a la neonatóloga: “Deja, ¿no ves que me ensucias el lugar de trabajo?".

Durante el proceso judicial, la denunciante fue asistida por las profesionales de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quienes le brindaron asesoramiento y contención.

El informe elaborado por la OFAVyT concluyó que se trató de un caso de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, en virtud del trato deshumanizado desplegado por el imputado, en atención al contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba la paciente y la relación desigual de poder que mediaba entre ambos.

Finalmente, a través de un juicio abreviado, la fiscalía logró la condena para el imputado por la contravención de maltrato en contexto de violencia de género, que sanciona expresamente el maltrato psíquico, sea mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o cualquier otra forma de ataque a la dignidad.

La condena, que fue homologada por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, Natalia Molina, además de la pena, incluyó pautas de conducta por el término de 1 año: prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, prohibición de acercamiento al hospital Durand, la realización de un curso sobre violencia de género y 30 horas de trabajo comunitario.