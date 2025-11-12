Tensión en el Congreso: choques entre jubilados y la Policía en una nueva jornada de protesta

congreso

“Solo queríamos orar y acompañar a los jubilados que piden algo tan básico como una vida digna”, expresó uno de los pastores que participó de la jornada. De acuerdo con los testigos, Olveira intervino para evitar que la tensión escalara, pero terminó detenido brevemente antes de ser liberado. “No me detuvieron por ser cura, pero tengo una herida en la cabeza”, denunció el sacerdote en diálogo con el canal Crónica.