Tensión con la Policía en la marcha de jubilados al PAMI por la quita de medicamentos

Lo cierto es que, durante la tarde de este miércoles, un insólito megaoperativo policial fue desplegado, con un triple cordón de efectivos, y se vivieron algunos episodios tensos con los jubilados que se encuentran en las calles reclamando sus derechos.

tension policial jubilados.mp4

En la práctica, el nuevo esquema significa una restricción ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer. Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

La integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, Nora Biaggio, dijo que la medida de Milei es “una sentencia de muerte para jubilados y pensionados que vienen retirándose en los últimos meses de las farmacias sin sus medicamentos, cortando sus tratamientos o haciéndolos en forma parcial”.

“El relato de cantidad de personas es brutal con respecto a esto. Y el cobro de los medicamentos implica un agravio mayor a las miserables jubilaciones que se tienen y una elección muy seria por parte de los jubilados y pensionados. O se toman los medicamentos o se come o se pagan las tarifas”, agregó.

Además de las protestas en el PAMI, las organizaciones de jubilados y jubiladas son parte este jueves de la jornada federal contra las políticas de hambre y pobreza de Milei y rechazarán la quita de medicamentos gratuitos del PAMI.

Con los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo, se termina el plan “Vivir Mejor”, creado por el gobierno Alberto Fernández, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos a los afiliados del PAMI.

La decisión fue adoptada en el contexto de un reordenamiento de la cobertura de medicamentos de PAMI a más de 5,3 millones de personas. La obra social difundió un comunicado en el que aclaró que, como parte de una “gestión planificada y eficiente”, el organismo se vio “en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año en distintas etapas.

Las autoridades explicaron que se garantizará que el costo del medicamento esté “cubierto por el subsidio social para todas aquellas personas que realmente lo necesitan, priorizando el equilibrio financiero de la institución y garantizando el acceso a medicamentos para quienes no puedan pagarlos”.