Tragedia en Río Negro: un bebé perdió la vida tras quedar atrapado en un auto volcado

Un bebé de apenas un año murió este jueves luego de quedar atrapado dentro de un automóvil que volcó en Chimpay, en el Alto Valle rionegrino, mientras sus padres, ambos menores de edad, viajaban con él. El accidente se produjo en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano de la localidad, cuando, por causas que se desconocen, el adolescente que conducía un Renault Sandero perdió el control del vehículo. El auto terminó parcialmente sumergido en un canal de riego.