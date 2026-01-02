Tragedia en Río Negro: un bebé perdió la vida tras quedar atrapado en un auto volcado
Según informaron las autoridades, se aplicó el protocolo habitual y al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital de la zona.
Un bebé de apenas un año murió este jueves luego de quedar atrapado dentro de un automóvil que volcó en Chimpay, en el Alto Valle rionegrino, mientras sus padres, ambos menores de edad, viajaban con él. El accidente se produjo en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano de la localidad, cuando, por causas que se desconocen, el adolescente que conducía un Renault Sandero perdió el control del vehículo. El auto terminó parcialmente sumergido en un canal de riego.
En su interior se encontraban el padre del bebé, de 17 años, y su madre, de 16, quienes pudieron salir del rodado, aunque no lograron rescatar al niño. Para el momento en que llegaron los equipos de emergencia, el pequeño ya había fallecido a causa de las lesiones sufridas en el vuelco.
Según informaron las autoridades, se aplicó el protocolo habitual y al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital de la zona, con el objetivo de determinar si conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. La causa fue caratulada como 'Homicidio culposo', y quedó a cargo del Gabinete de Criminalística del Valle Medio, cuyos especialistas ordenaron pericias para reconstruir lo sucedido y establecer la responsabilidad del adolescente.
Vecinos y transeúntes del lugar relataron que la zona del accidente es frecuentada por vehículos y que los canales de riego representan un riesgo, especialmente en horas de poca luz. Por su parte, el municipio dispuso patrullaje adicional y recordó a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con precaución en áreas urbanas.
Las autoridades destacaron que los accidentes de tránsito con menores involucrados son uno de los principales problemas viales en la región y remarcaron la necesidad de extremar cuidados al volante, sobre todo en localidades pequeñas donde los caminos son angostos y la presencia de canales de riego o desagües puede aumentar la gravedad de un vuelco.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario