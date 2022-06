Compró carne, tenía una bala y preguntó si podía comerla

Una mujer envió un mensaje contando que su mamá había comprado carne en una negocio de Carmen de Patagones y el corte tenía una bala. "¿Presenta algún tipo de riesgo consumirla? Sacándole la bala obviamente", señala la usuaria con emoticones de risa. Desde "Bromatología En Casa" solo atinaron a poner "ojos de sorpresa".

La publicación en Twitter se llenó de comentarios, por lo absurdo de la situación: "El carnicero solo visita el frigorífico de noche y a campo abierto", "producto no apto para microondas", "Creo que así no se sacrifican a las vacas pero como no soy matarife no opino", "pidió bola de lomo y le dieron bola de plomo", entre otros.