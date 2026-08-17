Video: dijo no tener WiFi para pagar un viaje, insultó al chofer de una app y terminó con la nariz rota

Ante la repregunta de la policía sobre por qué motivo exacto se negaba a abonar el servicio, el joven retrucó: "Yo estaba llegando a un evento y no me agarraba el WiFi y no le puedo transferir... Pero vos no me podés agarrar a las piñas, ahora no te pago un carajo".

Por su parte, el conductor mantuvo una postura inflexible y justificó su violenta reacción ante el evidente perjuicio económico y la falta de respeto del cliente."Sos un rata. No tuvo ningún problema, no quiso pagarme y listo", sentenció.

El episodio dejó en evidencia los altos niveles de intolerancia y tensión urbana que se viven en torno a la cotidianeidad de los servicios de transporte, donde una falla tecnológica menor terminó desencadenando una agresión física de gravedad.