Video: dijo no tener WiFi para pagar un viaje, insultó al chofer de una app y terminó con la nariz rota
Un pasajero se negó a abonar el costo del traslado, la discusión escaló, el chofer lo molió a piñas y la secuencia terminó con intervención policial.
Una situación cotidiana de transporte urbano escaló de la peor manera y terminó con un violento enfrentamiento en la vía pública, con un chofer de aplicación moliendo a golpes a su pasajero quien no abonó el viaje argumentando no tener señal para hacer el pago virtual.
Todo comenzó cuando un pasajero solicitó un vehículo a través de una aplicación de movilidad, realizó un viaje por un valor de $8.500 y, al llegar a destino, se negó rotundamente a abonar la tarifa bajo la excusa de que no contaba con señal de WiFi para realizar la transferencia bancaria.
Lejos de buscar una alternativa pacífica o contactar a soporte, el pasajero reaccionó con insultos y descalificaciones hacia el trabajador al volante. La tensión subió de tono en cuestión de segundos: el conductor, harto de la situación, reaccionó de manera desmedida, lo molió a piñas y le fracturó la nariz, dejando al cliente entre lágrimas y a la espera de la asistencia policial.
El cruce con la policía: las excusas del pasajero y la furia del chofer
Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar del hecho para constatar lo sucedido, se encontraron con un escenario de extrema tensión. Lejos de asumir una postura conciliadora, el pasajero intentó justificar su accionar frente a los agentes e interpeló al chofer.
"Cuando hacés un viaje y el pasajero no puede pagar por el problema que sea, tenés que reportarlo y la aplicación te lo paga en el momento", argumentó el usuario ante las autoridades.
Ante la repregunta de la policía sobre por qué motivo exacto se negaba a abonar el servicio, el joven retrucó: "Yo estaba llegando a un evento y no me agarraba el WiFi y no le puedo transferir... Pero vos no me podés agarrar a las piñas, ahora no te pago un carajo".
Por su parte, el conductor mantuvo una postura inflexible y justificó su violenta reacción ante el evidente perjuicio económico y la falta de respeto del cliente."Sos un rata. No tuvo ningún problema, no quiso pagarme y listo", sentenció.
El episodio dejó en evidencia los altos niveles de intolerancia y tensión urbana que se viven en torno a la cotidianeidad de los servicios de transporte, donde una falla tecnológica menor terminó desencadenando una agresión física de gravedad.
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